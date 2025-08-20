Τουρκία: «Διπλασιάζει τον αριθμό των στρατιωτών της στην Κύπρο» μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ

Σε 100.000 στρατιώτες αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των δυνάμεων της Τουρκίας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το edotourkia.gr, τα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στα Κατεχόμενα αναβαθμίστηκε σε Αντιστράτηγο, για πρώτη φορά, γεγονός που θεωρείται ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με την τουρκική εθνικιστική εφημερίδα «Aydınlık», «η συσσώρευση στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Βρετανία στη Κύπρο κινητοποίησε την Τουρκία. Η “Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου” αναβαθμίστηκε από το επίπεδο του “Υποστράτηγου” στο επίπεδο του “Αντιστράτηγου”».

Όπως αναφέρει, «τον Αύγουστο του 2023, ο Υποστράτηγος Sebahattin Kılınç είχε διοριστεί με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για να αναλάβει τη διοίκηση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ενώ στις 5 Αυγούστου 2025 προήχθη σε Αντιστράτηγο. Ο Αντιστράτηγος Sebahattin Kılınç, ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί στο ψευδοκράτος, έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρετεί με αυτόν τον βαθμό στο ψευδοκράτος».

Η εφημερίδα γράφει ότι «σύμφωνα με την είδηση του TRHaber, ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο θα διπλασιάσει την πολεμική του δύναμη. Ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000».

Όπως αναφέρει «οι τουρκικές δυνάμεις στα Κατεχόμενα, που προηγουμένως αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό πυροβολικών ταξιαρχιών, μονάδων αεροπορικής άμυνας και ταγμάτων μάχης, μετατρέπονται πλέον σε αποτρεπτική δύναμη με μια δομή που περιλαμβάνει αρκετές μεραρχίες, καθώς και χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές και άλλες δυνάμεις».