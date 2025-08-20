Τουρκία: «Διπλασιάζει τον αριθμό των στρατιωτών της στην Κύπρο» μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κατεχόμενα, Κύπρος

Σε 100.000 στρατιώτες αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των δυνάμεων της Τουρκίας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το edotourkia.gr, τα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στα Κατεχόμενα αναβαθμίστηκε σε Αντιστράτηγο, για πρώτη φορά, γεγονός που θεωρείται ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με την τουρκική εθνικιστική εφημερίδα «Aydınlık», «η συσσώρευση στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Βρετανία στη Κύπρο κινητοποίησε την Τουρκία. Η “Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου” αναβαθμίστηκε από το επίπεδο του “Υποστράτηγου” στο επίπεδο του “Αντιστράτηγου”».

Όπως αναφέρει, «τον Αύγουστο του 2023, ο Υποστράτηγος Sebahattin Kılınç είχε διοριστεί με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για να αναλάβει τη διοίκηση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ενώ στις 5 Αυγούστου 2025 προήχθη σε Αντιστράτηγο. Ο Αντιστράτηγος Sebahattin Kılınç, ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί στο ψευδοκράτος, έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρετεί με αυτόν τον βαθμό στο ψευδοκράτος».

Η εφημερίδα γράφει ότι «σύμφωνα με την είδηση του TRHaber, ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο θα διπλασιάσει την πολεμική του δύναμη. Ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000».

Όπως αναφέρει «οι τουρκικές δυνάμεις στα Κατεχόμενα, που προηγουμένως αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό πυροβολικών ταξιαρχιών, μονάδων αεροπορικής άμυνας και ταγμάτων μάχης, μετατρέπονται πλέον σε αποτρεπτική δύναμη με μια δομή που περιλαμβάνει αρκετές μεραρχίες, καθώς και χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές και άλλες δυνάμεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση ουσίας που ταξινομήθηκε ως τοξική στα καλλυντικά

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να εντάξει άμεσα τους πυροσβέστες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων

Άνδρας πέρασε 30 ημέρες μόνος τους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο – Δείτε βίντεο από την στιγμή που βλέπει ξανά τον ήλιο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον παπαγάλο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:24 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Αποτυγχάνουν οι προσπάθειες του Ναυτικού να φτιάξει στόλο θαλασσίων drones για να τον παρατάξει απέναντι στην Κίνα – Έρευνα του Reuters

Κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής δοκιμής των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας τον περασ...
20:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τρόμος σε αεροδρόμιο: Γυναίκα ξυλοκόπησε υπάλληλο και κατέστρεψε τον υπολογιστή του – «Έχω δικαιώματα» φώναζε

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο στις ΗΠΑ, όταν μια γυ...
20:41 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

BBC: «Παγώνει» την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όζμπορν λόγω επιθυμίας της οικογένειάς του

Το BBC αφαίρεσε από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ...
20:35 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Γάζα: Καρέ καρέ η επίθεση μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο