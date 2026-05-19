MasterChef: Η αποχώρηση σοκ του Χάρη μετά τη Δοκιμασία Αντιγραφής

Αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα απαιτητική Δοκιμασία Αντιγραφής ήρθαν στο χθεσινό (18/5) επεισόδιο του MasterChef η Wasan και ο Χάρης από τη Μπλε Μπριγάδα μαζί με τον Φίλιπ από την Κόκκινη Μπριγάδα. Οι τρεις παίκτες κλήθηκαν να υπερασπιστούν τη θέση τους στον μαγειρικό διαγωνισμό του Star δημιουργώντας πιστά αντίγραφα των πιάτων που τους δόθηκαν να φτιάξουν.

Ο Δημήτρης Τασούλης, chef με διεθνή καριέρα σε βραβευμένα εστιατόρια και εξειδίκευση στις πρωτοποριακές γαστρονομικές τεχνικές, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή και έδωσε στους τρεις διαγωνιζόμενους τρία πιάτα αντιγραφής με βάση τη σουπιά: μια μπονμπόν, έναν ζωμό και μια μαρέγκα.

Στη θέα των τριών πολύ υψηλών απαιτήσεων πιάτων οι υποψήφιοι της δοκιμασίας δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, ωστόσο ρίχτηκαν στη μάχη για να αποδείξουν ότι αξίζουν την παραμονή τους στο MasfterChef.

Στο τέλος η βαθμολογία όρισε πως ο Χάρης θα πρέπει να αφήσει την ποδιά του για τελευταία φορά στον πάγκο του διαγωνισμού, με την πρόωρη αποχώρηση του να θεωρείται ως ένα «κακό ανέκδοτο» από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, που δεν έκρυψαν το σοκ τους.

