Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Tι Τζέι Σορτς – ΦΩΤΟ

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (20/8) ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ που ξεχώρισε στην περσινή σεζόν με τη φανέλα της Παρί θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», ενώ σε δηλώσεις του δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

«Να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου»

«Ένιωσα ότι αυτό μπορεί να είναι ένα τρομερό μέρος για εμένα ώστε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Τώρα ανυπομονώ για αυτό και ελπίζω να μπορώ να προσφέρω στη νικηφόρα φύση του συλλόγου. Προσπαθώ να νικάω όσα περισσότερα παιχνίδια μπορώ και στο τέλος της ημέρας βάζεις τον εαυτό σου σε μία θέση ώστε να πάρεις το πρωτάθλημα. Ξέρω ότι αυτός ο σύλλογος έχει υψηλές προσδοκίες. Αυτό θέλω και εγώ. Ως παίκτης, ως ένας άνθρωπος που του αρέσει να νικάει, ανυπομονώ για αυτό».

Επίσης, σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη γραμμή των γκαρντ, απάντησε: «Ναι, σίγουρα. Βλέποντας στα χαρτιά, έχεις έναν παίκτη σε κάθε θέση. Προφανώς ο Τζέριαν Γκραντ, ο Κώστας Σλούκας, ο Κέντρικ Ναν που ήταν MVP και βάζεις και τον εαυτό μου σε αυτό. Θα είναι ξεχωριστό. Θα έχουμε αρκετή διασκέδαση και όπως έχω πει και πριν, αν βρούμε το πως να παίξουμε ο ένας με τον άλλον, τότε θα κάνουμε τις ζωές ο ένας του άλλου καλύτερες. Περιμένω να τους γνωρίσω όλους και να βρω τρόπο να κερδίσω».

«Ανυπομονώ να πανηγυρίζουν για εμένα»

Για τους φιλάθλους είπε: «Περιμένω να είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν όταν ήμουν και πέρυσι. Όταν ήμουν εδώ την τελευταία φορά ήμουν από την άλλη πλευρά, ίσως να είχα αρκετό μίσος προς τα εμένα. Πολύ θόρυβο. Τώρα που είμαι από την πλευρά τους, ανυπομονώ να πανηγυρίζουν για εμένα. Αυτό που μπορούν να περιμένουν από εμένα, είναι πολύ ενέργεια, πολύ πάθος, προσωπικότητα, μου αρέσει να δείχνω τον εαυτό μου στο παρκέ, να είμαι ο εαυτός μου. Ελπίζω μέσα στον χρόνο να με μάθουν».

Σημειώνεται ότι κατά την περσινή εξαιρετική σεζόν του με την Παρί, ο «πυραυλοκίνητος» πόιντ-γκαρντ κατέγραψε 19 πόντους, 7.3 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 37 παιχνίδια στην EuroLeague.