Γαλλία: Έρευνα για τον θάνατο 46χρονου streamer σε ζωντανή μετάδοση – Ήταν γνωστός για την συμμετοχή του σε βίαιες προκλήσεις

Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρχές στην Γαλλία για τον θάνατο του 46χρονου, Ραφαέλ Γκραβέν ο οποίος πέθανε στην διάρκεια 10ημερης ζωντανής μετάδοσης.

Ο 46χρονος ήταν γνωστός με το όνομα Ζαν Πορμανόβ και είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο streamer συμμετείχε συχνά σε ακραίες διαδικτυακές προκλήσεις με βία. Σε ζωντανές μεταδόσεις του οι χρήστες έβλεπαν να τον πνίγουν, να τον χτυπούν με γάντια του μποξ και να τον πυροβολούν με αεροβόλο.

Η σορός του εντοπίστηκε κοντά στην Νίκαια της Γαλλίας όταν οι θεατές στην ζωντανή μετάδοση που έκανε στην πλατφόρμα Kick άρχισαν να ανησυχούν επειδή δεν απαντούσε στα σχόλια τους και ήταν ξαπλωμένος σε ένα στρώμα.

Σύμφωνα με το France24, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο 46χρονος βρισκόταν σε ένα κατάλυμα που είχε νοικιάσει για να κάνει ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο επί 10 ημέρες.

Η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, δήλωσε ότι τον είχαν «ταπεινώσει και κακοποιήσει για μήνες». «Μια δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η απόδοση ευθυνών στις διαδικτυακές πλατφόρμες για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν αποτελεί επιλογή: είναι ο νόμος. Αυτού του είδους η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα και δεν έχει θέση στη Γαλλία, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού», τόνισε η Γαλλίδα υπουργός.

Η ανώτατη επίτροπος της Γαλλίας για τα παιδιά, Σάρα ελ Χαΐρι χαρακτήρισε τον θάνατό του streamer «τρομακτικό». «Οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη να ρυθμίζουν το διαδικτυακό περιεχόμενο, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε βίαιο περιεχόμενο. Προτρέπω τους γονείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», είπε η Σάρα ελ Χαΐρι.

Ο 46χρονος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην πλατφόρμα Kick, η οποία ιδρύθηκε το 2022 ως ανταγωνιστής της πλατφόρμας Twitch που ανήκει στην Amazon. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει πιο «χαλαρούς» όρους και προσφέρει στους δημιουργούς περιεχομένου μεγαλύτερα έσοδα.

Εκπρόσωπος του Kick δήλωσε στο Sky News: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ζαν Πορμανόβ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του. Εξετάζουμε άμεσα τις συνθήκες και συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για να διερευνήσουμε την κατάσταση».

«Οι κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας του Kick έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους δημιουργούς και παραμένουμε προσηλωμένοι στην τήρηση αυτών των στάνταρτ σε όλη την πλατφόρμα μας», τόνισε ο εκπρόσωπος της πλατφόρμας.