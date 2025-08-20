Βίντεο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε εστιατόριο την ώρα που vloggers δοκίμαζαν πιάτα – «Θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα»

Τρόμος σε εστιατόριο στο Χιούστον του Τέξας, όταν ένα SUV εισέβαλε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σπάζοντας την τζαμαρία του και στέλνοντας τους παρευρισκόμενους να κρυφτούν για να σωθούν. Ανάμεσά τους ήταν και δύο food vloggers (δημιουργοί περιεχομένου με κριτικές φαγητού).

Τη στιγμή της επίθεσης, οι Nina Santiago και Patrick Blackwood γύριζαν ένα βίντεο για το φαγητό του εστιατορίου Cuvée’s Culinary Creations.

Το βίντεο κατέγραψε την προσπάθειά τους να δοκιμάσουν διάφορα πιάτα, όταν το SUV εισέβαλε στο εστιατόριο.

Η τζαμαρία θρυμματίστηκε, ενώ οι δυο vloggers έτρεξαν να καλυφθούν, την ώρα που οι υπάλληλοι του εστιατορίου παρέμεναν παγωμένοι από το σοκ.

Η Santiago έγραψε στο Instagram ότι τα γυαλιά ήρθαν «από το πουθενά», ακριβώς τη στιγμή που «δοκίμαζε ένα νόστιμο» πιάτο.

Οι Santiago και Blackwood μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και οι δύο του έγιναν ράμματα και πήραν εξιτήριο.

Η Santiago δήλωσε: «Αυτό είναι το δεύτερο ατύχημα αυτόν τον μήνα. Το γεγονός ότι βγήκαμε ζωντανοί και από τα δύο ατυχήματα… ίσως είμαι απλώς παρανοϊκή τώρα, αλλά νιώθω ότι θέλω να καταρρεύσω και να κλάψω, και απλώς δεν μπορώ».

«Είμαστε απλώς χαρούμενοι που είμαστε ζωντανοί», επανέλαβε το δίδυμο στο βίντεο του.

Μετά την εμπειρία αυτή, μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Santiago έγραψε πως «Αυτή η εμπειρία μου έδειξε ποιοι έχουν πραγματική σημασία – η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αφήστε πίσω, συγχωρήστε, ζήστε στο τώρα και εκτιμήστε αυτούς γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα».

Ο Blackwood πρόσθεσε: «Ευγνώμων που βλέπω μια ακόμη μέρα. Ζήστε τολμηρά, αγαπήστε βαθιά και κάντε κάθε στιγμή να μετράει».

Το εστιατόριο αναδημοσίευσε το βίντεο σε stories στο Instagram, γράφοντας: «Σίγουρα ήταν ένα τρελό Σαββατοκύριακο στο Cuvées. Ευχαριστούμε τον Θεό που όλοι είναι ασφαλείς!».

Σύμφωνα με το Fox News, δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε το ατύχημα.