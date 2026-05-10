Πρώτη συμμετοχή για την Μαριέλλα Φασούλα στο WNBA των ΗΠΑ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

fasoula
(INTIME)
Την πρώτη της συμμετοχή στο WNBA με τη φανέλα των Τορόντο Τέμπο, έκανε η διεθνής σέντερ Μαριέλλα Φασούλα, προσθέτοντας το όνομά της στη λίστα με τις Ελληνίδες μπασκετμπολίστριες που έχουν αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στην πρεμιέρα του 30ου πρωταθλήματος του WNBA και την ιστορική πρώτη συμμετοχή της ομάδας του Καναδά, οι Τορόντο Τέμπο, ηττήθηκαν 68-65 εντός έδρας από τις Ουάσιγκτον Μιστίκς, με την Μαριέλλα Φασούλα να κάνει το ντεμπούτο της έχοντας 1:20 συμμετοχής.

Πρώτη σκόρερ των Τέμπτο ήταν Μαρίνα Μάμπρεϊ με 27 πόντους, και των Μιστίκς η Σόνια Σίτρον με 26 πόντους.

Στον επόμενα αγώνα (14/5), οι Τορόντο Τέμπο θα αντιμετωπίσουν τις Σιάτλ Στορμ, στο Coca-Cola Coliseum.

Η Φασούλα έγινε η πέμπτη Ελληνίδα που αγωνίζεται στο WNBA, μετά τις Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γεμελος.

