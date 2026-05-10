Σαν σήμερα 10 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

bono
Σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 66χρόνια ο Ιρλανδός τραγουδιστής Bono.
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Αργανίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Λύκου
  • Παγκόσμια Ημέρα Πουλερικών
  • Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

Γεγονότα

  • 1503: Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική -παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιρειών- και τα ονομάζει Λας Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.
  • 1859: Συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα, μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. (Σκιαδικά)
  • 1933: Φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος καίνε βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, Μπρεχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν «αντιγερμανικά».
  • 1956: Εκτελούνται από τις βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην αγχόνη ψάλλοντες τον εθνικό ύμνο και ζητωκραυγάζοντες υπέρ της Ενώσεως.
  • 1981: Ο Φρανσουά Μιτεράν γίνεται ο πρώτος σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλλίας.
  • 2006: O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην άμεση εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση ενός μικτού εκλογικού συστήματος σταυρού και λίστας σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχύρωση ελάχιστου εγγυημένου αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους, στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσηλυτισμού, στην ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφισμάτων.
  • 2010: Συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

Γεννήσεις

  • 1878: Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 25/7/1967)
  • 1905: Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. (Θαν. 8/2/1972)
  • 1960: Μπόνο Βοξ ή Μπόνο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, ιρλανδός τραγουδιστής των U2.
  • 1969: Ντένις Μπέργκαμπ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1556: Λέοναρντ Φουξ, Γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό Φούξια. (Γεν. 17/1/1501)
  • 1995: Γιώργος Κανδύλης, Έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. (Γεν. 1913)
  • 2009: Διαμαντής Πατέρας, Έλληνας εφοπλιστής και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού την περίοδο που η ομάδα έπαιξε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ, πατέρας του πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού Νικόλα Πατέρα.

