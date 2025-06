Παναθηναϊκός: Κι επίσημα πράσινος ο Τι Τζέι Σορτς – «Μύθος του μπάσκετ ο Σλούκας» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τι Τζέι Σορτς ανήκει επισήμως στον Παναθηναϊκό από σήμερα (26/6), με τον Αμερικανό να κάνει τις πρώτες δηλώσεις του ως «πράσινους» και να… δεσμεύεται πως «θα πετύχω με τον Ναν».

Έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του γαλλικού πρωταθλήματος με την Παρί, τόνισε πως αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πλέον, εν συνεχεία χαρακτήρισε «μύθο του μπάσκετ τον Σλούκα», ενώ επισήμανε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν: «Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει πως είναι νικητής κάθε χρόνο, οπότε ανυπομονώ να μπω στο μυαλό του και να μάθω τι θέλει να κάνει και τι προσδοκά από μένα κάθε φορά που θα είμαι στο γήπεδο».

