Σοκ στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στον Πύργο η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του. Οι οικείοι του άρχισαν να τον αναζητούν και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.