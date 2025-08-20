Σοκ στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σοκ έχει προκαλέσει στον Πύργο η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του. Οι οικείοι του άρχισαν να τον αναζητούν και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση ουσίας που ταξινομήθηκε ως τοξική στα καλλυντικά

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων

Υπουργείο Ανάπτυξης: 35,8 εκατ. ευρώ για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον παπαγάλο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:55 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Στο «μικροσκόπιο» το βίντεο με τον αλλοδαπό που επιτέθηκε φραστικά σε Εύζωνες

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τις προηγούμενες ημέρες ένα βίντεο που δείχνει έναν αλλοδαπό να ...
18:34 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφ...
18:14 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη – Σε «κίτρινο» συναγερμό 16 περιοχές

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Πέμπτη (21/8) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σ...
17:42 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε νησιά για ναρκωτικά και εκβιασμούς – Τρεις συλλήψεις και προσαγωγές στην Κεφαλονιά

Εντατικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες άνδρες του «ελληνικού FBI» σε νησι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο