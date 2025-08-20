Στο «μικροσκόπιο» το βίντεο με τον αλλοδαπό που επιτέθηκε φραστικά σε Εύζωνες

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τις προηγούμενες ημέρες ένα βίντεο που δείχνει έναν αλλοδαπό να φωνάζει στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως «ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας» και πρόσθεσε ότι: «Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Το βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου:

Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, όπως αυτό του policereport.gr, το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν είναι από το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά από παλαιότερο συμβάν.

Τι αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πάντως πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρουν ότι «στις 10 και 12 Αυγούστου καταγράφηκαν στο βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας δύο περιστατικά με αλλοδαπό που εξύβρισε τους Εύζωνες. Ο συγκεκριμένος άνδρας προσήχθη από τις Αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αφέθηκε ελεύθερος». Τα δύο περιστατικά επιβεβαιώνονται και από την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στις 14 Αυγούστου το Υπουργείο διέκοψε τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει ο συγκεκριμένος αλλοδαπός.

Σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρουν ότι «το επίμαχο οπτικό υλικό έχει σταλεί για ταυτοποίηση προκειμένου να διακριβωθεί αν είναι απο τα περιστατικά που καταγράφθηκαν στις 10 και 12 Αυγούστου».