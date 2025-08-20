Φρίκη: Επιχειρηματίας καταδικάστηκε για βιασμό ανήλικης που κοιμόταν κατά την διάρκεια πτήσης

Φρίκη: Επιχειρηματίας καταδικάστηκε για βιασμό ανήλικης που κοιμόταν κατά την διάρκεια πτήσης

Ένας Ινδός επιχειρηματίας καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού που κοιμόταν, στην διάρκεια πτήσης από την Βομβάη προς την Ζυρίχη, στην Ελβετία. Ο 44χρονος παντρεμένος άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά στο κορίτσι το οποίο καθόταν δίπλα του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο είχε διάρκεια 9 ώρες.

Ο δράστης βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Βέλγιο, όταν πραγματοποίησε την επίθεση τον Μάρτιο.  Το κορίτσι και ο άνδρας είχαν μια σύντομη συζήτηση πριν η ανήλικη αποκοιμηθεί. Τότε ο άνδρας πλησίασε το θύμα και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις σε αυτήν και στον εαυτό του, όπως αναφέρει η Mailonline.

Την άγγιξε επανειλημμένα και την αγκάλιασε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατέθεσε η Εισαγγελία Σοβαρών Βίαιων Εγκλημάτων της Ζυρίχης. Η κοπέλα δεν αντέδρασε. Καθώς η πτήση συνεχιζόταν, η κοπέλα ανακάθισε και συνέχισε να κοιμάται, γέρνοντας πίσω στο κάθισμά της. Το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματός της ήταν κάτω από μια κουβέρτα.

Τότε ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε την επίθεσή του. Η κοπέλα υποστήριξε ότι έπαθε “σοκ” από την βίαιη συμπεριφορά του και δεν ήταν σε θέση να πει ή να κάνει τίποτα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ανακαλύφθηκαν τα εγκλήματα του άνδρα δεν περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ούτε συζητήθηκε στη δίκη.  Ο άνδρας συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Ομολόγησε την επίθεση στο περιφερειακό δικαστήριο του Bülach και δήλωσε ότι συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει λάθος.  Παραδέχτηκε επίσης ότι η νεαρή γυναίκα δεν είχε συναινέσει και δήλωσε ότι γνώριζε ότι ήταν νέα, αν και δεν γνώριζε την ακριβή της ηλικία.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία του Εθνικού Συμβουλίου της Ελβετίας και του Συμβουλίου των Κρατών για την φόρμουλα “όχι σημαίνει όχι”.  Η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο και σημαίνει ότι ο βιασμός θεωρείται πλέον ότι έχει γίνει αν το θύμα υποδείξει με λόγια ή χειρονομίες ότι δεν συναινεί στη σεξουαλική πράξη.

Πριν από την τροποποίηση, ο βιασμός γινόταν μόνο αν ο δράστης απειλούσε το θύμα ή ασκούσε βία.  Επιπλέον, το έγκλημα του βιασμού δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο την εξαναγκαστική σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα, αλλά περιλαμβάνει πλέον και πράξεις παρόμοιες με τη σεξουαλική επαφή, που περιλαμβάνουν σωματική διείσδυση.

Η κατάσταση σοκ του θύματος αρκεί ως ένδειξη απόρριψης. Ο άνδρας καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλικές πράξεις με παιδί.  Ο άνδρας έλαβε ποινή φυλάκισης 1,5 έτους με αναστολή. Δεν θα χρειαστεί να εκτίσει ποινή. Ήδη βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο.

Στο Ινδό επιχειρηματία απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελβετία για τα επόμενα πέντε χρόνια και του απαγορεύτηκε επίσης η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνεπάγεται τακτική επαφή με ανηλίκους εφ’ όρου ζωής.

Η διαδικασία θα του κοστίσει περίπου 9.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 9500 ευρώ). Μετά την δίκη, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για απέλαση.

