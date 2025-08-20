Άδωνις Γεωργιάδης για σκύλους θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά: «Βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο»

Στο πλευρό των ανθρώπων που δίνουν τη σημαντικότερη μάχη της ζωής τους, το Εθνικό Σύστημα Υγείας καινοτομεί με πράξεις.

Στο Νοσοκομείο «Μεταξά» ξεκίνησε μια ζεστή και ανθρώπινη πρωτοβουλία: σκύλοι θεραπείας προσφέρουν συντροφιά, ανακούφιση και χαμόγελο σε ογκολογικούς ασθενείς, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην οποία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Στο ΕΣΥ αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε να καινοτομούμε. Στο Νοσοκομείο «Μεταξά» ξεκίνησε μια συγκινητική και σπουδαία δράση: «Παρέα με Ουρά». Σκύλοι θεραπείας βρίσκονται δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας ανακούφιση, δύναμη και χαμόγελο στη διάρκεια της θεραπείας τους.

Ως Υπουργός Υγείας, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για τους ογκολογικούς ασθενείς και θέλω να στηρίξω προσωπικά τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Τα επόμενα βήματα είναι ξεκάθαρα:

Από το φθινόπωρο, συστηματικές εβδομαδιαίες επισκέψεις σκύλων θεραπείας στο Νοσοκομείο Μεταξά, με τη συνεργασία της διοίκησης, του Dog Therapy και του Win Cancer.

Σταδιακή επέκταση του προγράμματος και σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Και κάτι ακόμη πιο καινοτόμο: εξετάζουμε τη δυνατότητα οι ίδιοι οι ασθενείς να μπορούν να φέρνουν, υπό αυστηρούς κανόνες και πρωτόκολλα, τα δικά τους σκυλιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Μεταξά.

Το ΕΣΥ εξελίσσεται και αλλάζει προς το καλύτερο μέρα με τη μέρα. Και η δική μας δέσμευση είναι πάντα μία: να βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο».