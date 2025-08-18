Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαριστούμε θερμά τον Πρωθυπουργό για τη συνεχή και ουσιαστική του στήριξη στην προσπάθειά μας για ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ»

Με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την αξιολόγηση των νοσοκομείων, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό για τη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στην προσπάθεια του υπουργείου.

«Ευχαριστούμε θερμά τον Πρωθυπουργό για την συνεχή και ουσιαστική του στήριξη στην προσπάθειά μας για ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).