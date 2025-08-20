ΣΥΡΙΖΑ: Είναι σαφές ότι τα αδιέξοδα της πολιτικής που αποφάσισαν το καλοκαίρι ο κ. Πλεύρης με τον κ. Μητσοτάκη σε λίγο καιρό θα φανούν

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Κριτική στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τις πρωινές του δηλώσεις κατά των υπαλλήλων του υπουργείου.

Στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο κ. Πλεύρης, που δεν γνώριζε ότι τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τα διαμορφώνει και τα χρηματοδοτεί η ΕΕ και χρειάστηκε να βγουν οι προκάτοχοί του, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Καιρίδης, να του το επισημάνουν, σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιτέθηκε στους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό τους, για να τους καταλογίσει ότι αμφισβητούν τις πολιτικές του αποφάσεις, όπως την πρόσφατη κατάπτυστη τροπολογία για αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου».

Γενικεύοντας αναφέρει: «Ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί λέγοντας ότι “δικαιούνται διά να ομιλούν” μόνο για “συνδικαλιστικά” θέματα, διαφορετικά “ας μην παραμένουν υπάλληλοι του υπουργείου”. Ο κ. Πλεύρης είναι περαστικός από το υπουργείο. Είναι σαφές ότι τα αδιέξοδα της πολιτικής που αποφάσισαν το καλοκαίρι ο κ. Πλεύρης με τον κ. Μητσοτάκη σε λίγο καιρό θα φανούν. Και προσπαθεί από τώρα ο κ. Πλεύρης να φορτώσει την ευθύνη αλλού.

Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

MyCoast: «Τσουνάμι» από καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας – «Πρωταγωνίστριες» Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

Τεστ προσωπικότητας: Ο ήλιος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει εικόνα αποκαλύπτει αν είστε καλός άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «λαμβάνει σάρκα και οστά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:21 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωα...
18:35 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Υιοθετεί ο πρωθυπουργός αυτά που λέει ο υπουργός του για το μεταναστευτικό;

«Όταν από το 2019 προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστε...
16:44 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία – «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσ...
16:17 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τέσσερα νέα προεξοπλισμένα τμήματα της γαλλικής φρεγάτας «Admiral Castex» παρέδωσαν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν, χθες, 18 Αυγούστου, τέσσερα προεξοπλισμένα τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο