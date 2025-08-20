Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Αρχίζει σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 η κατάθεση αιτήσεων για πλήρωση με θητεία κενών θέσεων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων από όλη την επικράτεια, που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.Υ-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία περιλαμβάνονται και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά

από την Τετάρτη 20-8-2025 έως και τη Δευτέρα 01-09-2025 και ώρα 10:00 π.μ.

στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-eid-se-demosia-onaseia-skholeia.

συμπληρώνοντας:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και
  • τον αριθμό μητρώου και τον Α.Φ.Μ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

MyCoast: «Τσουνάμι» από καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας – «Πρωταγωνίστριες» Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

Τεστ προσωπικότητας: Ο ήλιος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει εικόνα αποκαλύπτει αν είστε καλός άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «λαμβάνει σάρκα και οστά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:55 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Άνδρας που έκανε SUP εντόπισε και διέσωσε πατέρα και τα 2 παιδιά του που παρασύρθηκαν από τα κύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές αγωνίας για έναν πατέρα και τα 2 παιδιά του στην θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θε...
13:54 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε κολώνα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας – ΦΩΤΟ 

Ένας 74χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο, που συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στην Ε...
13:39 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: «Ξήλωσαν» ξαπλώστρες από κάμπινγκ έπειτα από καταγγελία τουρίστριας – Δείτε φωτογραφίες 

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση μόνιμων κατασκευών από παραλία στην περιοχή Καλαμίτσι τη...
13:31 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Συναγερμός για πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου. Σύμφωνα μ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο