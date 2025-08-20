Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Αρχίζει σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 η κατάθεση αιτήσεων για πλήρωση με θητεία κενών θέσεων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων από όλη την επικράτεια, που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.Υ-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία περιλαμβάνονται και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά

από την Τετάρτη 20-8-2025 έως και τη Δευτέρα 01-09-2025 και ώρα 10:00 π.μ.

στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-eid-se-demosia-onaseia-skholeia.

συμπληρώνοντας: