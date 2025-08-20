Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν: Έσωσε χελώνα από τον δρόμο – Η ανάρτηση στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν
Φωτογραφία: Instagram/alexandra__ber

Την Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν την μάθαμε αρχικά από τα βιντεάκια της στο TikTok και πλέον είναι δημοφιλής και σε άλλες πλατφόρμες, όπως στο Youtube. Η influencer μέσα από τα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει στους ακολούθους της και στιγμές από την ζωή της, ενώ το πρωί της Τετάρτης (20/8) έκανε γνωστό πως διέσωσε μία χελώνα.

Πολλά ζωάκια, κυρίως μικρόσωμα, πολλές φορές βγαίνουν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τα τραυματίσουν σοβαρά ή πολύ χειρότερα να τα σκοτώσουν διερχόμενα οχήματα.

Η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν ενώ ήταν στον δρόμο σήμερα, συνάντησε μία χελώνα. Η influencer καταλαβαίνοντας το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για το ζώο, το πήρε και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Η ΤikΤoker αποκάλυψε την πράξη της αυτή, με δύο Instagram stories που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Βρήκα αυτόν τον μικρούλη στον δρόμο σήμερα το πρωί. Τώρα είναι καλά και ασφαλής», έχει γράψει στις αναρτήσεις της η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν.

