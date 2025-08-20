Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την συνοικία στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

  • Πλάκα
  • Θησείο
  • Μοναστηράκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (φωτογράφος: Fred Boissonnas) που έχει τραβηχτεί το 1900 βλέπετε την Πλάκα και την οδό Μνησικλέους.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η Πλάκα είναι από τις λιγοστές συνοικίες της πόλης -αν όχι η μοναδική- η οποία κατοικείτο αδιάκοπα από την αρχαιότητα και ήταν εκτός άλλων το κέντρο των Αρχαίων Αθηνών. Η άμεση σύνδεση της περιοχής με το λαμπρό παρελθόν της Αρχαίας Αθήνας, η οποία γίνεται προφανής στον επισκέπτη από τα δεκάδες μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτή την έχουν κάνει γνωστή -και όχι άδικα- ως τη Συνοικία των Θεών.

Μεταπολεμικά, τα κτίσματα της Πλάκας κρίθηκαν διατηρητέα στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα η Πλάκα να αποτελεί τη μοναδική συνοικία της Αθήνας που σε τέτοια έκταση μπορεί κάποιος να δει την πόλη όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Στην περιοχή λειτουργούν μουσεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα με τουριστικά είδη, ενώ σώζονται κτίρια διάσημων πολιτών της παλιάς Αθήνας.

Στο τμήμα της Πλάκας προς την Ακρόπολη υπάρχουν τα Αναφιώτικα. Πρόκειται για μια συνοικία σε κυκλαδίτικο ρυθμό, που κατασκευάστηκε από Αναφιώτες οικοδόμους, οι οποίοι, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αναζητούσαν μια συνοικία να κτίσουν τα σπίτια τους, αφού στην υπόλοιπη Αθήνα το κόστος ενοικίασης ή αγοράς γης ήταν ακριβό γι’ αυτούς.

Παρόμοιες περιοχές, στις οποίες οι εσωτερικοί μετανάστες μετέφεραν την αρχιτεκτονική του τόπου καταγωγής τους, υπήρξαν και αλλού στην Αθήνα, αλλά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από την οικοδομική αναμόρφωση στο πέρασμα των χρόνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέψεις σκύλων θεραπείας στα ογκολογικά νοσοκομεία

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Υπουργείο Ανάπτυξης: 35,8 εκατ. ευρώ για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

ΔΥΠΑ: Πόσο μειώθηκε η ανεργία τον Ιούλιο – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 15 δευτερόλεπτα;

Apple Pencil, Logitech Crayon και άλλα: Πώς να συνδέσετε ένα stylus pen στο iPad
περισσότερα
16:06 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Η ζωή για 4 ζώδια γίνεται ευκολότερη μετά τις 20 Αυγούστου – «Χρειάζεστε την ισορροπία»

Μετά τις 20 Αυγούστου 2025, η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για τέσσερα ζώδια. Ο Κρόνος παίζει καθ...
10:08 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Η χαρά επιτέλους επιστρέφει για 3 ζώδια – «Φαίνεται ότι τα άστρα σας ευνοούν»

Στις 20 Αυγούστου 2025, η χαρά επιστρέφει επιτέλους για τρία ζώδια. Όταν η Σελήνη μπαίνει στον...
09:07 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Χώρισε τον σύντροφό της επειδή κάλεσε όλη του την οικογένεια στο πάρτι των γενεθλίων της – «Δεν σεβάστηκε ότι δεν το ήθελα»

Μερικά ζευγάρια, πράγματι είναι παράδειγμα του ρητού που λέει ότι “τα ετερώνυμα έλκονται...
08:26 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Συνταγή για muffins με γεύση daiquiri φράουλα

Οι ζουμερές και γευστικές φράουλες είναι οι πρωταγωνίστριες μέσα στα muffins που έχουν όλη τη ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο