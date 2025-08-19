Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Enikos Newsroom

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η οδός της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • Πατησίων
  • Φιλελλήνων
  • Βασιλέως Κωνσταντίνου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία (Αρχείο: Μουσείο Μπενάκη, Φωτογράφος: Δημήτρης Χαρισιάδης) που έχει τραβηχτεί το 1949 βλέπετε την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Τα γύψινα προπύλαια του Σταδίου κατασκευάστηκαν για την Μεσολυμπιάδα του 1906 και καθαιρέθηκαν το 1952.

Η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι κύρια οδική αρτηρία της Αθήνας στη συνοικία του Παγκρατίου , η οποία ξεκινά από το Παναθηναϊκό Στάδιο (ή Καλλιμάρμαρο) στην Οδό Ηρώδου Αττικού και καταλήγει στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Διαθέτει διαχωριστική νησίδα με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Έλαβε το όνομα της από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ ο οποίος ήταν βασιλιάς της Ελλάδος τις περιόδους 1913-1917 και 1920-1922

Ο Κωνσταντίνος ήταν ο πρωτότοκος γιος του βασιλια Γεωργίου Α΄ και της βασίλισσας Όλγας. Γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1868 στην Αθήνα και έλαβε το όνομα του παππού του, μεγάλου δούκα Κωνσταντίνου της Ρωσίας.

 

