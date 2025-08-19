Εγνατία Οδός: Διώξεις στον οδηγό του φορτηγού για το τροχαίο με τους 3 νεκρούς – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετέβη το μεσημέρι ο εισαγγελέας, προκειμένου να απαγγείλει κατηγορίες στον Βούλγαρο οδηγό του ημιφορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου, αλλά φρουρούμενος. Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα από τα δύο Ι.Χ. που προπορευόταν 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό.

Το ημιφορτηγό που ακολουθούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο όχημα. Από την πρόσκρουση και την πυρκαγιά τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν, ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά. Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι όμως πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως.

Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Κομοτηνής, δύο άτομα με ελαφρά εγκαύματα έλαβαν εξιτήριο, ενώ η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο όχημα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας, επίσης εκτός κινδύνου.