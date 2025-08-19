Αθήνα: Χειροπέδες σε 52χρονο Γερμανό με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που κατηγορείται για εμπρησμό  

Ένας 52χρονος Γερμανός συνελήφθη, στην Αθήνα, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Ένας 52χρονος Γερμανός συνελήφθη, στην Αθήνα, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 52χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2025 προκάλεσε με πρόθεση πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο Βερολίνο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων φθορών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.