Εγνατία Οδός: «Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει» λέει αυτόπτης μάρτυρας για τους 3 συγγενείς που απανθρακώθηκαν

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στα διόδια Ιάσμου στην Εγνατία Οδό, στο κομμάτι μεταξύ Ξάνθης – Κομοτηνής την Δευτέρα (18/8), καθώς τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν και τουλάχιστον 3 τραυματίστηκαν, σε τροχαίο δυστύχημα. Σοκ προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε το συμβάν, ενώ συγκλονίζουν όσα ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου, ένα φορτηγό με βουλγάρικες πινακίδες με οδηγό και συνοδηγό, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα ΙΧ αυτοκίνητο που επέβαιναν 4 άνθρωποι και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο ΙΧ. Αποτέλεσμα του τροχαίου, ήταν να τυλιχθούν στις φλόγες τα 2 οχήματα, να απανθρακωθούν οι 3 επιβαίνοντες του πρώτου ΙΧ, να πάρει φωτιά η νταλίκα και να κλείσει η Εγνατία Οδός.

Στο σημείο έφτασαν τα σωστικά συνεργεία, τα οποία απεγκλώβισαν την μια επιβάτιδα του αυτοκινήτου, η οποία είναι σε σοκ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, ενώ αναμένεται να διακομισθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός του φορτηγού μαζί με τον συνοδηγό, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Open.

Συγγενείς που επέστρεφαν από γάμο τα θύματα

Όπως έγινε γνωστό, οι άνθρωποι που επέβαιναν στα 2 αυτοκίνητα επέστρεφαν από έναν γάμο και φαίνεται ότι μάλιστα, ότι είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, οι επιβαίνοντες στα δύο επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο και το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι της επιστροφής. Όπως μεταδίδει το xronos.gr, oι νεκροί είναι ο 59χρονος οδηγός και δύο άτομα 61 και 57 ετών. Η γυναίκα που διασώθηκε είναι 49 ετών. Στο όχημα των συγγενών μετέβαιναν τέσσερις συγγενείς τους (36χρονος οδηγός, 28χρονη συνοδηγός, 6 και 4 χρονών τα δύο παιδιά τους).

Από τις Αρχές ερευνάται, ότι ίσως λόγω της μεγάλης ουράς που υπήρχε στα διόδια του Ιάσμου, να μην αντιλήφθηκε ή να μην πρόλαβε να σταματήσει ο οδηγός του φορτηγού. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση.

«Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε»

Ένας οδηγός που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε: «Οι εγκλωβισμένοι ήταν 3. Άνοιξε την πόρτα ένας άλλος οδηγός που σταμάτησε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τη φωτιά που ερχόταν. Ήταν μεγάλη. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε και το αυτοκίνητο. Τότε άρχισαν να γίνονται πάρα πολλές εκρήξεις. Μάλλον τα λάστιχα σκάγανε. Δυστυχώς ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν», ανέφερε.

Η φωτιά από την σφοδρή σύγκρουση επεκτάθηκε και στα παρακείμενα χωράφια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος εξάπλωσης.