Χίος: To 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Δείτε χάρτη

Δραματικά είναι τα στοιχεία για τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στη Χίο, καθώς, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus που ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α, από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Οι συνολικές καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 180.000 στρέμματα, εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 στρέμματα καταγράφηκαν μόνο τη φετινή χρονιά. Οι ζημιές περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού.

Η Χίος, που φημίζεται για τη μοναδική της χλωρίδα και τις καλλιέργειες, ιδιαίτερα της μαστίχας, έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, με τις οικολογικές και οικονομικές συνέπειες να είναι πλέον ορατές και μακροχρόνιες.

Δείτε χάρτη: