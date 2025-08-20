Χίος: To 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Δείτε χάρτη

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιές πυροσβέστικη

Δραματικά είναι τα στοιχεία για τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στη Χίο, καθώς, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus που ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α, από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Οι συνολικές καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 180.000 στρέμματα, εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 στρέμματα καταγράφηκαν μόνο τη φετινή χρονιά. Οι ζημιές περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού.

Η Χίος, που φημίζεται για τη μοναδική της χλωρίδα και τις καλλιέργειες, ιδιαίτερα της μαστίχας, έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, με τις οικολογικές και οικονομικές συνέπειες να είναι πλέον ορατές και μακροχρόνιες.

Δείτε χάρτη:

Καμένες εκτάσεις στο νησί της Χίου από το 2016 μέχρι και το 2025 (έως και 20/08). Πηγή δεδομένων: EMS / Copernicus – EFFIS. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση ουσίας που ταξινομήθηκε ως τοξική στα καλλυντικά

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων

Υπουργείο Ανάπτυξης: 35,8 εκατ. ευρώ για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον παπαγάλο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:19 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Σοκ στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στον Πύργο η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε ...
18:55 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Στο «μικροσκόπιο» το βίντεο με τον αλλοδαπό που επιτέθηκε φραστικά σε Εύζωνες

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τις προηγούμενες ημέρες ένα βίντεο που δείχνει έναν αλλοδαπό να ...
18:34 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφ...
18:14 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη – Σε «κίτρινο» συναγερμό 16 περιοχές

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Πέμπτη (21/8) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο