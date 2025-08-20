Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο άνδρας που διέσωσε πατέρα και 2 παιδιά που παρασύρθηκαν από τα κύματα – «Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ήταν σε σοκ»

Δραματική επιχείρηση διάσωσης ενός πατέρα και των δύο παιδιών εκτυλίχθηκε την περασμένη Κυριακή σε παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ευάγγελος Παπαϊωάννου, που από συγκυρία και για το χόμπι του, το SUP, βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος, κατέγραψε την στιγμή διάσωσης του τουρίστα που επέπλεε εξαντλημένος στη θάλασσα, προσπαθώντας να προσεγγίσει τα δύο ανήλικα παιδιά του, τα οποία είχαν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα στη μύτη της Επανομής.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, διάρκειας περίπου δέκα λεπτών, φαίνεται καρέ καρέ η στιγμή που ο κ. Παπαϊωάννου εντοπίζει τον εξουθενωμένο πατέρα, ρουμανικής καταγωγής, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και σε πανικό, παραδομένο στα νερά της θάλασσας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν τα δύο παιδιά του άνδρα (περίπου 13 με 15 ετών) παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν επικίνδυνα από την ακτή. Τότε ο πατέρας τους επιχείρησε να τα προσεγγίσει, ωστόσο και ο ίδιος παρασύρθηκε από τα κύματα.

«Κάποια στιγμή άκουσα τσιρίδες μες στη θάλασσα»

«Ήμουν με το SUP στην περιοχή και επέστρεφα στη στεριά, όταν κάποια στιγμή άκουσα τσιρίδες μες στη θάλασσα. Γυρνάω και βλέπω στο βάθος δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να φωνάζουν “βοήθεια”. Τους πλησίασα και όταν ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπαν ότι κολυμπούν για ώρα και δεν μπορούν να βγουν έξω» περιγράφει ο Ευάγγελος Παπαϊωάννου στη Voria.gr.

Γνωρίζοντας καλά την περιοχή, αφού ασχολείται με θαλάσσια σπορ και είναι χειμερινός κολυμβητής, ο κ. Παπαϊωάννου διαπίστωσε πως τα παιδιά κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα, σε μία προσπάθεια να βγουν ξανά στο σημείο από το οποίο είχαν βουτήξει στη θάλασσα.

«Άσε μας εμάς, τον πατέρα μας πήγαινε να βοηθήσεις»

«Τους είπα ότι κολυμπούν σε λάθος κατεύθυνση και ότι πρέπει να κολυμπήσουν από την αντίθετη για να βοηθηθούν και να τους βγάλει το κύμα από μόνο του προς τα έξω. Δεν μπορούσα να τραβήξω δύο άτομα με τη σανίδα και όταν τους είπα ότι θα είμαι δίπλα τους για να βγούμε μαζί στη στεριά, μου είπαν “άσε μας εμάς, τον πατέρα μας πήγαινε να βοηθήσεις”».

«Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, έβηχε, ξερνούσε νερό»

Αφού τα παιδιά τον διαβεβαίωσαν ότι έχουν τις δυνάμεις να βγουν μόνα τους στην ακτή επιχείρησε να βρει τον πατέρα τους.

«Κοίταξα αμέσως γύρω μου, στην αρχή δεν τον είδα. Σηκώθηκα όρθιος πάνω στη σανίδα και έτσι τον είδα για 2-3 δευτερόλεπτα, γιατί αυτός μία βυθιζόταν μία έβγαινε στην επιφάνεια» συνεχίζει ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας πως στην περιοχή είχε αρκετό αέρα και κύμα. «Ήταν σε μία κατάσταση ημιλιπόθυμη, σε πανικό, σε σοκ. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Με το που με είδε σηκώθηκε λίγο, πιάστηκε από τη σανίδα αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί καλά, γλιστρούσε, έβηχε, ξερνούσε νερό. Του κράτησα λίγο τα χέρια για να μπορέσει να κρατηθεί στη σανίδα, γιατί δεν είχε δυνάμεις, είχε εξαντληθεί τελείως ο άνθρωπος. Κάτσαμε ένα πεντάλεπτο, μιλήσαμε λίγο για να τον ηρεμήσω και εκεί άρχισε να αναπνέει. Αφού συνήλθε και ένιωσε έτοιμος, του είπα πώς να κρατηθεί από τη σανίδα και σιγά σιγά βγήκαμε έξω».

Στη στεριά, τα παιδιά που είχαν ήδη καταφέρει να βγουν έξω, υποδέχθηκαν τον πατέρα τους με αγκαλιές και ευχαρίστησαν τον άνθρωπο που η τυχαία παρουσία του στη θάλασσα αποδείχθηκε σωτήρια για την οικογένεια.

«Ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε – Τελευταία στιγμή αποφάσισα να κάνω μία δεύτερη βόλτα»

«Ήμασταν έτοιμοι με την παρέα μου να φύγουμε. Είχα ήδη κάνει μία βόλτα με το SUP και τελευταία στιγμή αποφάσισα να πάρω την κάμερα από το αμάξι και να κάνω μία δεύτερη βόλτα για να τραβήξω βίντεο και να το στείλω σε έναν φίλο. Αυτή η ιστορία έγινε επειδή εγώ καθυστέρησα να γυρίσω στο αυτοκίνητο πέντε με δέκα λεπτά» αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου, καταδεικνύοντας ότι η συμβολή του στη διάσωση της οικογένειας ήταν καθαρά θέμα τύχης και συγκυρίας.

Ο ίδιος πάντως επισημαίνει την επικινδυνότητα στη μύτη της Επανομής. «Το σημείο είναι ύπουλο. Έχει μία αμμόγλωσσα που μπαίνει ο κόσμος να παίξει με τα κύματα και το νερό φτάνει μέχρι τη μέση. Δεν είναι επικίνδυνο όσο είσαι εκεί, αλλά δεξιά και αριστερά δεν πατάς. Αν φύγεις δηλαδή από την αμμόγλωσσα ή σε χτυπήσει κυματάκι και φύγεις από το σημείο, μετά δεν πατάς και σε παρασέρνουν τα ρεύματα».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση:

Αυξάνονται τα περιστατικά με παρασύρσεις στην Επανομή

Ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ-Εθελοντές Διασώστες, Χρήστος Ράμος, προειδοποίησε για τα αυξημένα περιστατικά με παρασύρσεις στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. «Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι διασώσεις που κάνουμε. Έχουμε άνθρωπο εκεί που σχεδόν κάθε μέρα βγάζει κάποιον, είτε αυτός είναι με βάρκα και δεν είχε κουπιά ή μηχανή, είτε γιατί ήταν για ψαροντούφεκο και άλλα, πολλά περιστατικά» ανέφερε.

Η αύξηση των περιστατικών, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολυπαραγοντική. Αφενός η Επανομή τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ως δημοφιλής κοντινός προορισμός, με αποτέλεσμα να συρρέει μεγάλος αριθμός κατοίκων και τουριστών για τα καθημερινά τους μπάνια και αφετέρου η περιοχή έχει επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα, λόγω και της μορφολογίας της ακτογραμμής. Επιπλέον, αναφέρει ο κ. Ράμος, καθοριστικό ρόλο παίζει η αυξημένη ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ από ερασιτέχνες αλλά και τα διάφορα παιχνίδια νεαρών παιδιών που καταλήγουν να παρασύρονται λόγω απροσεξίας ή κάποιου είδους challenge.

«Καλό θα ήταν να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Να ενημερώνονται για τον καιρό και την περιοχή που μεταβαίνουν και να μην κάνουν πράγματα, όταν δεν έχουν γνώσεις» παροτρύνει ο κ. Ράμος.