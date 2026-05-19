Λουίτζι Μαντζιόνε: Δικαστής επιτρέπει να παρουσιαστούν όπλο και σημειώσεις στη δίκη του – Ποια στοιχεία απέκλεισε και γιατί

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters,Steven Hirsch/Pool
Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, του άνδρα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το BBC.

Η UnitedHealthcare είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεκάδες εκατομμύρια ασφαλισμένους και τεράστια επιρροή στο αμερικανικό σύστημα υγείας. Η εταιρεία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για απορρίψεις ιατρικών καλύψεων και υψηλά ποσοστά άρνησης αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα (New York Post, CBS News) και στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την οργή του Μαντζιόνε απέναντι στο σύστημα υγείας και στις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ ερευνητές φέρονται να εξέτασαν και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο ίδιος, κυρίως χρόνιο πόνο στη μέση και επέμβαση σπονδυλοδεσίας που είχε κάνει το 2023.

Ο ίδιος είχε γράψει σε διαδικτυακές αναρτήσεις ότι υπέφερε από σπονδυλολίσθηση και έντονους πόνους στη μέση, οι οποίοι είχαν επιδεινωθεί μετά από ατύχημα με σανίδα του σερφ στη Χαβάη.

Τι αποφάσισε ο δικαστής

Ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο αποφάσισε ότι οι εισαγγελείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δίκη:

  • το πιστόλι που βρέθηκε στην κατοχή του
  • χειρόγραφες σημειώσεις
  • ημερολόγιο και τετράδια

Ωστόσο απέκλεισε άλλα στοιχεία, κρίνοντας ότι προέκυψαν από παράνομη έρευνα χωρίς ένταλμα.

Μεταξύ των αντικειμένων που δεν θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο είναι:

  • γεμιστήρας όπλου
  • κινητό τηλέφωνο
  • διαβατήριο
  • πορτοφόλι
  • ηλεκτρονικό chip υπολογιστή

Τα αντικείμενα βρέθηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε όταν συνελήφθη μέσα σε McDonald’s στην Πενσιλβάνια μετά από ανθρωποκυνηγητό ημερών.

Τα μηνύματα κατά των ασφαλιστικών εταιρειών

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μαντζιόνε φέρεται να είχε εκφράσει έντονη εχθρότητα απέναντι στις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας και την εταιρική απληστία στον χώρο της υγείας.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι στα φυσίγγια που βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας υπήρχαν οι λέξεις:

  • «delay»
  • «deny»
  • «depose»

Οι φράσεις παραπέμπουν στο γνωστό σύνθημα «Delay, Deny, Defend», που χρησιμοποιείται επικριτικά για πρακτικές ασφαλιστικών εταιρειών που καθυστερούν ή απορρίπτουν καλύψεις ασθενών.

Η σύλληψη μετά από ανθρωποκυνηγητό

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον στο Μανχάταν.

Αστυνομικοί στην Πενσιλβάνια ειδοποιήθηκαν για άνδρα που έμοιαζε με τις φωτογραφίες του υπόπτου που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα και τον εντόπισαν σε McDonald’s στην πόλη Άλτουνα.

Κατά την αρχική έρευνα βρέθηκαν:

  • γεμιστήρας όπλου
  • διαβατήριο
  • ειδική θήκη Faraday που μπλοκάρει ηλεκτρονικά σήματα

Αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα, οι Αρχές εντόπισαν το όπλο και το ημερολόγιο.

Οι κατηγορίες και η δίκη

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κατηγορείται για:

  • ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού
  • παράνομη κατοχή όπλων
  • stalking

Αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστή ομοσπονδιακή δίωξη και έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

 

 

