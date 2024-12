Λουίτζι Μαντζιόνε: Κατηγορείται για φόνο α’ βαθμού – Παραπέμφθηκε σε δίκη για την δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής στο Μανχάταν

Στον Λουίτζι Μαντζιόνε απαγγέλθηκαν κατηγορίες που περιλαμβάνουν φόνο πρώτου βαθμού για τη δολοφονία από ενέδρα του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν.

Το κατηγορητήριο αναβαθμίζει την υπόθεση εναντίον του Μαντζιόνε, 26 ετών, για τη δολοφονία του Τόμσον έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν στις 4 Δεκεμβρίου.

Luigi Mangione has been indicted on a first-degree murder charge which ‘is quite rare in New York, it is normally reserved for somebody who has killed a judge or a police officer.’@jamesmatthewsky has the latest 👇https://t.co/PAiZ4D1jU3

