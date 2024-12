Λουίτζι Μαντζιόνε: Στα σκαριά τρία διαφορετικά ντοκιμαντέρ για τον ύποπτο της δολοφονίας του Μπράιαν Τόμσον

Τρία ντοκιμαντέρ για τον Λουίτζι Μαντζιόνε, ύποπτο για τον φόνο του διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού κολοσσού των κοινωνικών ασφαλίσεων UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά.

Το πρώτο προέρχεται από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, γνωστό για τα ντοκιμαντέρ «The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley» για την ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς και «Taxi to the Dark Side»

Η εταιρεία του, Jigsaw Prods, και η Anonymous Content εργάζονται μαζί για το ντοκιμαντέρ, το οποίο, σύμφωνα με το Variety, θα προχωρήσει πιο πέρα από την παράθεση έκ νέου των γεγονότων της δολοφονίας στις 4 Δεκεμβρίου στο Μανχάταν για να εξετάσει «πώς δημιουργούνται οι δολοφόνοι, τι λέει αυτή η δολοφονία για την κοινωνία μας και τις αξίες που θέτουμε στο ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

Anonymous Content and Alex Gibney’s Jigsaw Prods. are teaming up to develop a documentary about Luigi Mangione and the killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson. https://t.co/X5EzCshrUh pic.twitter.com/RRKea3J873

Ο υποψήφιος για Emmy, Στίβεν Ρόμπερτ Μορς, παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Amanda Knox» του Netflix θα εξερευνήσει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες όσων εμπλέκονται τόσο στη δολοφονία όσο και στα επακόλουθά της, όπως τα θύματα, τις οικογένειες και τον ίδιο τον ύποπτο. Θα αναλύσει επίσης τις «ηθικές πολυπλοκότητες» της δολοφονίας και θα παρέχει ιστορικό πλαίσιο για το ζήτημα της ιδιωτικοποιημένης ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ.

Two Luigi Mangione-focused documentaries are currently in the works: One from Oscar-winner Alex Gibney and another from ‘Amanda Knox’ director Stephen Robert Morse. Anyone else? https://t.co/GjzVKj1ceD

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής, ρεπόρτερ και δημιουργός του Law & Crime, Νταν Έιμπραμς θα είναι επικεφαλής ωριαίας ειδικής εκπομπής του Investigation Discovery που θα εξετάσει «τα επίμονα ερωτήματα γύρω από τη σύλληψη του Μαντζιόνε και θα εξερευνήσει πώς ένας νεαρός άνδρας από οικογένεια με πλούτο και προνόμια θα μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα» ενώ θα προσπαθήσει να «εξερευνήσει την ψυχολογία πίσω από τον φερόμενο δολοφόνο».

Investigation Discovery is readying its own take on the United Healthcare CEO murder suspect Luigi Mangione.

“Who Is Luigi Mangione?” from Dan Abrams is set for February. https://t.co/R3G2HpmnBR

— Variety (@Variety) December 17, 2024