Brian Thompson: Αποκαλυπτική μαρτυρία για τον δολοφόνο του CEO – Ο τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη, τα σεξουαλικά προβλήματα και οι «φρικτοί πόνοι»

Άκρως αποκαλυπτικός για τον 26χρονο Λουίτζι Μαντζιόνε που φέρεται να δολοφόνησε τον Brian Thompson, CEO της ασφαλιστικής UnitedHelathcare, την Τετάρτη (4/12) στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Όπως λέει ο Αρ Τζέι Μάρτιν, συγκάτοικος του Μαντζιόνε για έξι περίπου μήνες σε ένα κοινόβιο στη Χαβάη, ο 26χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του CEO της UnitedHealthcare δεν ήταν σε θέση να κάνει σεξ ή να έχει τρυφερές στιγμές με κάποιον άνθρωπο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που είχε στη σπονδυλική του στήλη.

«Είχε μεγάλο πρόβλημα και οι πόνοι που είχε ήταν φρικτοί», λέει ο Μάρτιν που ομολογεί ότι είχε φτάσει σε σημείο να τον λυπάται όταν του περιέγραφε πόσο άσχημα ένιωθε. «Μου είπε πως λόγω του προβλήματος υγείας που είχε δεν μπορούσε να κάνει σεξ, αλλά ούτε και προκαταρκτικά με οποιονδήποτε σύντροφο μπορεί να είχε», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, ο Μαντζιόνε είχε πάθει παλιότερα μια σοβαρή κατάσταση που ονομάζεται σπονδυλολίσθηση, κατάσταση που χειροτέρεψε έπειτα από μια απόπειρά του να κάνει σερφ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Χαβάη. «Η σπονδυλική του στήλη δεν ευθυγραμμιζόταν. Μου περιέγραφε την κατάσταση λέγοντας ότι οι κάτω σπόνδυλοι ήταν προεξείχαν κατά μιάμιση ίντσα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά ένα νεύρο που τον εμπόδιζε από το να κινείται ελεύθερα», συνεχίζει ο πρώην συγκάτοικος του φερόμενου ως δράστη.

Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, ένα μάθημα σερφ που αποπειράθηκε να κάνει τον άφησε για μια εβδομάδα στο κρεβάτι. «Είναι δράμα και ιδιαίτερα τραυματικό όταν ένας νέος άνθρωπος στα 20 του δεν μπορεί να κάνει βασικά πράγματα», προσθέτει ο Μάρτιν.

7 years ago, I gave my hs senior speech on this topic: “Today, I will be talking to you about the future, about topics ranging from conscious artificial intelligence to human immortality. Likely, you’ll dismiss all this pretty quickly as interesting, but just science fiction…” https://t.co/xJs8H1Q2Nl

— Luigi Mangione (@PepMangione) December 8, 2022