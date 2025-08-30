Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιζαμπέλλα Φούλοπ
Φωτογραφία: Instagram/izabellafulop

Στην Αφρική βρέθηκαν η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης για το ταξίδι του μέλιτός τους. Το αγαπημένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με βίντεο και φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στα προφίλ που διατηρεί στο Instagram, έχει δώσει μία “γεύση” στους ακολούθους του, από τα όσα έζησε στην δική του γαμήλια “περιπέτεια”.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, την οποία τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα απολαύσουμε στην σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει δίπλα σε άγρια ζώα, στη διάρκεια του ταξιδιού της με τον Γιώργο Δερβίση στην Αφρική.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ Γιώργος Δερβίσης
Φωτογραφία: Instagram/izabellafulop

Σε μερικά από τα στιγμιότυπα η ηθοποιός στέκεται χαμογελαστή δίπλα σε μία λέαινα, ενώ σε άλλα ταΐζει μία ζέβρα, μία αντιλόπη, καθώς και μία καμηλοπάρδαλη.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ Γιώργος Δερβίσης
Φωτογραφία: Instagram/izabellafulop

«Αυτό που θα θυμάμαι πάντα από την Αφρική είναι: Τεράστια Χαμόγελα», έχει γράψει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ στη λεζάντα του post της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Izabella Fulop (@izabellafulop)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Σε τροχιά ανάκαμψης οι διακοπές των Ελλήνων- Τα στοιχεία για την κίνηση φέτος

Οι εκπτώσεις τελείωσαν, οι προσφορές συνεχίζονται – Πώς κινήθηκε η αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πάντα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να κάνετε αυτήν την πράξη να βγάζει λογική τραβώντας μόνο μία γραμμή; Έχετε 14 δευτερό...
περισσότερα
20:20 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: «Η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων» – Η επίσημη ανακοίνωση για την ματαίωση της συναυλίας τους στα Ιωάννινα

Μία κοινή συναυλία στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα ήταν προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα (30...
20:03 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Λίλιαν Αρχοντή: «Χωρίσαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης μου, έζησα έναν πολύ γλυκό εφιάλτη»

Συνέντευξη στην «ON Time» έδωσε η Λίλιαν Αρχοντή, η οποία έγινε ευρέως γνωστή τις σεζόν 1998-2...
18:33 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νάνσυ Παραδεισανού: «Έχω φοβηθεί σύντροφό μου, ήξερα ότι έπρεπε να τελειώσω κάθε επικοινωνία»

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Νάνσυ Παραδεισανού, στο νέο βίντεο που ανέβασε σ...
18:16 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα υποβάλει μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα – «Είναι πικραμένος, αγανακτισμένος και προδομένος», λέει ο δικηγόρος του

Έναν πολύ δύσκολο Αύγουστο πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρε...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix