Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Στην Αφρική βρέθηκαν η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης για το ταξίδι του μέλιτός τους. Το αγαπημένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με βίντεο και φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στα προφίλ που διατηρεί στο Instagram, έχει δώσει μία “γεύση” στους ακολούθους του, από τα όσα έζησε στην δική του γαμήλια “περιπέτεια”.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, την οποία τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα απολαύσουμε στην σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει δίπλα σε άγρια ζώα, στη διάρκεια του ταξιδιού της με τον Γιώργο Δερβίση στην Αφρική.

Σε μερικά από τα στιγμιότυπα η ηθοποιός στέκεται χαμογελαστή δίπλα σε μία λέαινα, ενώ σε άλλα ταΐζει μία ζέβρα, μία αντιλόπη, καθώς και μία καμηλοπάρδαλη.

«Αυτό που θα θυμάμαι πάντα από την Αφρική είναι: Τεράστια Χαμόγελα», έχει γράψει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ στη λεζάντα του post της.