Στάθης Μαντζώρος: Δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες ο Στάθης Μαντζώρος. Όπως έγινε γνωστό, ο αγαπημένος ηθοποιός, που το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Σασμός», υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα ώστε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη.

Πριν από λίγες ώρες, ο φίλος και συνάδελφός του Θωμάς Χαρέλας έκανε μία ανάρτηση-έκκληση στο προφίλ του στο Facebook, στην οποία ζητάει από τους χρήστες της πλατφόρμας να στηρίξουν οικονομικά τον Στάθη Μαντζώρο, σε αυτή την σοβαρή περιπέτεια που περνάει με την υγεία του.

Την ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο Ιωάννης Παπαζήσης στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Μάλιστα, ο ηθοποιός στη λεζάντα του post του έγραψε: «Σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών… Δικαιούχος λογαριασμού, Αντωνία Καλαντζή (Σύζυγος)».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Οι εκπτώσεις τελείωσαν, οι προσφορές συνεχίζονται – Πώς κινήθηκε η αγορά

Δημόσιοι υπάλληλοι: Όλες οι αλλαγές στο νέο πειθαρχικό δίκαιο

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να κάνετε αυτήν την πράξη να βγάζει λογική τραβώντας μόνο μία γραμμή; Έχετε 14 δευτερό...

iPhone: Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay
περισσότερα
18:33 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νάνσυ Παραδεισανού: «Έχω φοβηθεί σύντροφό μου, ήξερα ότι έπρεπε να τελειώσω κάθε επικοινωνία»

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Νάνσυ Παραδεισανού, στο νέο βίντεο που ανέβασε σ...
18:16 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα υποβάλει μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα – «Είναι πικραμένος, αγανακτισμένος και προδομένος», λέει ο δικηγόρος του

Έναν πολύ δύσκολο Αύγουστο πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρε...
16:25 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Δώρα Παντέλη: «Για πάντα μαζί» – Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της

Την πιο ρομαντική στιγμή της ζωής της μοιράστηκε η Δώρα Παντέλη με τους φίλους της στο instagr...
15:47 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ταλαιπωρία για την influencer στο λιμάνι της Ραφήνας – «Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»

Ένα πρωινό γεμάτο ανατροπές έζησε η Βρισηίδα Ανδριώτου στο λιμάνι της Ραφήνας, λίγο πριν αναχω...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix