Στάθης Μαντζώρος: Δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες ο Στάθης Μαντζώρος. Όπως έγινε γνωστό, ο αγαπημένος ηθοποιός, που το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Σασμός», υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα ώστε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη.

Πριν από λίγες ώρες, ο φίλος και συνάδελφός του Θωμάς Χαρέλας έκανε μία ανάρτηση-έκκληση στο προφίλ του στο Facebook, στην οποία ζητάει από τους χρήστες της πλατφόρμας να στηρίξουν οικονομικά τον Στάθη Μαντζώρο, σε αυτή την σοβαρή περιπέτεια που περνάει με την υγεία του.

Την ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο Ιωάννης Παπαζήσης στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Μάλιστα, ο ηθοποιός στη λεζάντα του post του έγραψε: «Σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών… Δικαιούχος λογαριασμού, Αντωνία Καλαντζή (Σύζυγος)».