Βρισηίδα Ανδριώτου: Ταλαιπωρία για την influencer στο λιμάνι της Ραφήνας – «Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»

Ένα πρωινό γεμάτο ανατροπές έζησε η Βρισηίδα Ανδριώτου στο λιμάνι της Ραφήνας, λίγο πριν αναχωρήσει για την Άνδρο. Η influencer και πρώην παίκτρια ριάλιτι μοιράστηκε με τους followers της την εμπειρία της, δείχνοντας ξεκάθαρα τον εκνευρισμό της.

Όπως αποκάλυψε, το πρώτο απρόοπτο ήρθε με το πάρκινγκ, το οποίο ήταν γεμάτο χωρίς καμία ενημέρωση: «Πάω Ραφήνα για να πάω σε νησί και τα πάρκινγκ ήταν γεμάτα, δεν μας το είπε κανείς έξω απ’ το λιμάνι. Τους είπα «πού να παρκάρω, χάνω το πλοίο. Έψαχνα να παρκάρω εκτός».

Στη συνέχεια, ακόμη ένα περιστατικό την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της, καθώς αν και είχε πληρώσει κανονικά θέση στο σαλόνι, της ζητήθηκε να παραμείνει στο κατάστρωμα.

«Δηλαδή πληρώνεις θέση στο πλοίο, πόσα λεφτά και μετά σου λένε ότι δεν επιτρέπεται να κάτσεις στη θέση που πλήρωσες. Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κατέληξε πως οι κανόνες εφαρμόζονται «όποτε τους θυμόμαστε», αφήνοντας αιχμές για την ταλαιπωρία που υπέστη.