ΗΠΑ: Εμπορικός απεσταλμένος της Κίνας συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους

Enikos Newsroom

διεθνή

LI CHENGAG

Ο αντιπρόσωπος της Κίνας για το εμπόριο Λι Τσενγκγκάνγκ επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, όπου διεξήγαγε συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου το Σάββατο (30/8).

Ο Λι συναντήθηκε με αντιπροσώπους των αμερικανικών υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, καθώς και του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών.

Ο Λι είπε πως αμφότερες οι πλευρές θα πρέπει να διαχειριστούν τις διαφορές και να διευρύνουν τη συνεργασία μέσω διαλόγου και διαβούλευσης σε ίση βάση.

