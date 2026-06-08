Πρέβεζα: Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας και επίθεση με μαχαίρι σε συνομηλίκους τους

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαναρίου προχώρησαν στη σύλληψη έξι ανήλικων ημεδαπών στην Πρέβεζα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, μετά από επίθεση σε συνομηλίκους τους. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων που επιτέθηκαν στους συνομήλικούς τους, για παραμέληση εποπτείας
Ο ένας εκ των τριών δραστών κρατούσε μαχαίρι Πηγή:Prevezatoday
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη έξι ανήλικων ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί στην Πρέβεζα, για απόπειρα ληστείας, σωματική και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Τρεις ανήλικοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα νεαρών, με έναν από τους δράστες να προκαλεί αμυχή με μαχαίρι σε έναν από τους ανηλίκους.
  • Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των έξι ανήλικων κατηγορουμένων, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

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Στη σύλληψη έξι ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαναρίου σε περιοχή της Πρέβεζας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ληστείας, σωματική και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις ανήλικοι, κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση, από ομάδα ατόμων. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας από τους δράστες, φέρεται να προκάλεσε αμυχή με μαχαίρι σε έναν από τους ανηλίκους, ενώ κάποιος άλλος, επιχείρησε να αφαιρέσει την μπλούζα, ενός εκ των θυμάτων.

Εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι κατηγορούμενοι

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών και αναζητήσεων, οι Αρχές εντόπισαν τους έξι φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Από την προανάκριση προέκυψε ότι και οι ίδιοι, ήταν ανήλικοι. Μετά την ταυτοποίησή τους για τη συμμετοχή στο περιστατικό, συνελήφθησαν.

Δύο από τους ανήλικους που δέχθηκαν την επίθεση, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Μετά την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, αποχώρησαν.

Συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των έξι ανήλικων κατηγορουμένων, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: Preveza Today

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