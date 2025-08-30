Πούτιν: «Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο»

Η Ρωσία και η Κίνα αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και δυσχεραίνουν την παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, υπογραμμίζει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με νέους δασμούς εάν δεν εξάγει τους μαγνήτες σπάνιων γαιών που διαθέτει

Οι δύο χώρες θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Πούτιν σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα, παραμονή της επίσκεψης του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου στην Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.

Τετραήμερη επίσημη επίσκεψη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει την Κυριακή στην Κίνα για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, την πρώτη από τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θα συμμετάσχει αρχικά στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Τιαντζίν. Ακολούθως θα μεταβεί στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.

«Η οικονομική συνεργασία, το εμπόριο και η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας προχωρούν σε πολλούς τομείς», αναφέρει ο Πούτιν. «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, θα συζητήσουμε σίγουρα σχετικά με περαιτέρω προοπτικές για αμοιβαία επωφελή συνεργασία και νέα βήματα για την εντατικοποίησή της προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Κίνας», συμπληρώνει.

Η τετραήμερη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα ακολουθεί την ιστορική σύνοδο της Αλάσκας, όπου ο ρώσος πρόεδρος και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, χωρίς όμως να επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος.

Μετά τη ρήξη των δεσμών της Δύσης με τη Μόσχα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα στήριξε την οικονομία της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο και πουλώντας αγαθά – από αυτοκίνητα έως ηλεκτρονικά είδη –, εκτοξεύοντας το διμερές εμπόριο σε ρεκόρ 245 δισεκ. δολαρίων το 2024.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας είχαν διακηρύξει το 2022 μια στρατηγική συνεργασία «άνευ ορίων». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές την τελευταία δεκαετία.

02:40 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

