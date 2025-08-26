ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με νέους δασμούς εάν δεν εξάγει τους μαγνήτες σπάνιων γαιών που διαθέτει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα τη Δευτέρα (25/8) ότι θα επιβάλει δασμούς γύρω στο 200% στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, εάν το Πεκίνο δεν επιταχύνει τις εξαγωγές του μαγνητών σπάνιων γαιών.

«Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες. Εάν δεν μας δώσουν, τότε θα τους επιβάλουμε δασμούς γύρω στο 200%. Όμως, πιστεύω πως δεν θα έχουμε πρόβλημα με αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του Λι Τζάε-μιουνγκ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

“China has to give us magnets. If they don’t, we charge a 200% tariff or something. Nobody needed magnets until they convinced everybody 20 years ago let’s all do magnets.” – Trump ????? pic.twitter.com/hI91SCnwjd — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) August 25, 2025

Η Κίνα είναι η πρώτος παραγωγός παγκοσμίως σπάνιων γαιών, που επιτρέπει να κατασκευάζει επίσης μαγνήτες απαραίτητους για την αυτοκινητοβιομηχανία, τον τομέα της ηλεκτρονικής ή ακόμα και των εξοπλισμών.

Όμως, το κινεζικό κράτος επέβαλε στις αρχές Απριλίου μια άδεια για την εξαγωγή αυτήν των στρατηγικής σημασίας υλικών, μια απόφαση που έγινε αντιληπτή ως ένα μέτρο αντιποίνων μπροστά στους αμερικανικούς δασμούς.

Εμπορικός πόλεμος

Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είχαν επιδοθεί τότε σε έναν πραγματικό εμπορικό πόλεμο, απαντώντας ο καθένας στις αυξήσεις δασμών του άλλου, φθάνοντας στο 125% και στο 145% από τη μία και την άλλη πλευρά.

Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πρώτων δυνάμεων παγκοσμίως επέτρεψαν να αμβλυνθούν οι εντάσεις και η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης αδειών για έναν συγκεκριμένο αριθμό αμερικανικών επιχειρήσεων.

«Πιστεύω πως έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Κίνα, μιλάω αρκετά συχνά με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και, κάποια στιγμή εντός του έτους, θα πρέπει να επισκεφθούμε την Κίνα», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και αναγνώρισε πως το Πεκίνο διαθέτει «άσους στο μανίκι του», υπενθύμισε, εντούτοις, ότι και «εμείς έχουμε αρκετά απίστευτα (χαρτιά). ¨Όμως δεν θέλω να παίξω αυτά τα χαρτιά, διότι εάν το κάνω αυτό θα κατέστρεφε την Κίνα», προειδοποίησε.