Στη ΔΕΘ οι κυβερνητικές εξαγγελίες για μόνιμες μειώσεις φόρων – Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την Οικονομία

Φούντωσε η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για ριζική αναμόρφωση της φορολογίας και ουσιαστικές ελαφρύνσεις σε εκατομμύρια φορολογουμένους, καθώς και για το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού που ζητεί η αντιπολίτευση.

Το νέο πακέτο μέτρων, που προβλέπει μόνιμες μειώσεις φόρων από τον Ιανουάριο του 2026, στοχεύει στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά.

Ωστόσο, η οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακά τεχνάσματα και διαστρέβλωση των στοιχείων. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, καταγγέλλοντας «πολιτική απάτη» και «λαϊκιστική ρητορική» από την αντιπολίτευση, με την αντιπαράθεση να αναμένεται να ενταθεί ενόψει των ανακοινώσεων στη Θεσσαλονίκη.

Τι θα περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο της ΔΕΘ

Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της μεσαίας τάξης και τη βελτίωση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος εκατομμυρίων πολιτών αναμένεται να περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Η νέα φορολογική κλίμακα που προωθείται θα αφορά κυρίως μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες και αναμένεται να οδηγήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών θα είναι άμεσα αντιληπτές, με τις πρώτες μειωμένες κρατήσεις να ενσωματώνονται ήδη στους μισθούς και τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ ετησίως αναμένεται να ωφεληθούν, με το οικονομικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, και ακόμα περισσότερο στους πολύτεκνους.

Το φορολογικό πακέτο θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, και παρεμβάσεις στη φορολογία των ενοικίων καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να μειωθούν υφιστάμενες ανισότητες και να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, «η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών», υπογραμμίζοντας ότι ο πυρήνας των μέτρων αφορά φυσικά πρόσωπα και την καθημερινότητά τους.

Το τελικό περιεχόμενο του πακέτου αναμένεται να κλειδώσει μέσα στις επόμενες ημέρες, εν όψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Η κατεύθυνση όμως είναι σαφής: στοχευμένες ελαφρύνσεις που θα λειτουργήσουν ως οικονομική ανάσα για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Κυβερνητικοί κύκλοι διαμηνύουν ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα βρίσκονται εντός των δημοσιονομικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι: «Το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες».

Εκτός από τις φορολογικές αλλαγές, το κυβερνητικό πακέτο αναμένεται να δώσει βαρύτητα και στην ενίσχυση της οικογένειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφιερώσει μεγάλο μέρος των ανακοινώσεών του στη ΔΕΘ στη στήριξη των πολύτεκνων, των υπερπολύτεκνων, καθώς και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι ήδη έχουν υλοποιηθεί μέτρα που δεν περιορίζονται στο επίδομα γέννησης παιδιού, αλλά και στο επίδομα μητρότητας, που ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό επί εννέα μήνες, καθώς και στη διευρυμένη πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για νέους γονείς.

Νέα φορολογική κλίμακα: Μόνιμες μειώσεις φόρων για 3,5-4 εκατ. πολίτες από τον Ιανουάριο 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αποτελεί μόνιμο μέτρο με εκτεταμένο αποτέλεσμα, καθώς θα αφορά σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων της χώρας. Το οικονομικό επιτελείο έχει επεξεργαστεί εκατοντάδες σενάρια για τον νέο σχεδιασμό, με στόχο να αυξηθεί το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχυθεί κυρίως η μεσαία τάξη.

Μόνιμη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος

Ο επανασχεδιασμός της κλίμακας αφορά σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων. Στόχος είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος και η στήριξη της μεσαίας τάξης ενώ το όφελος θα φανεί από τον Ιανουάριο 2026, με μειωμένη παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις.

Ωφελούμενοι

Σχεδόν το σύνολο όσων καταβάλλουν φόρο εισοδήματος. Περισσότερα από 3,5-4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

Μεσαία τάξη στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο όφελος θα δουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα 15.000–40.000 ευρώ με στόχο να περιοριστεί το κίνητρο φοροδιαφυγής και να ενισχυθούν οι «καλοί μισθοί».

Στήριξη οικογενειών με παιδιά

Ειδική πρόβλεψη για μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε οικογένειες. Η παρέμβαση συνδέεται με την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, καθώς οι γεννήσεις αναμένεται να πέσουν φέτος κάτω από 65–70 χιλιάδες.

Παρεμβάσεις στη φορολογία ενοικίων

Μειώσεις φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια. Στόχος: να δοθούν κίνητρα για άνοιγμα κλειστών ακινήτων και αύξηση προσφοράς στην αγορά κατοικίας. Οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυξήσεις 2,4% στις συντάξεις το 2026 – Στο τραπέζι αλλαγές για την προσωπική διαφορά

Η στήριξη των συνταξιούχων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει για το 2026 ένα ποσοστό αύξησης των συντάξεων περίπου 2,4%, αλλά και μείωση της παρακράτησης φόρου.

Αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου 2026

Οι κύριες συντάξεις θα αυξηθούν κατά περίπου 2,4%. Το ποσοστό βασίζεται στις προβλέψεις για πληθωρισμό 2,4% και ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2025. Η οριστικοποίηση θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη

Η αύξηση θα αφορά τόσο την εθνική όσο και την ανταποδοτική σύνταξη. Επηρεάζονται επίσης παροχές που συνδέονται με την εθνική σύνταξη.

Το «αγκάθι» της προσωπικής διαφοράς

Περίπου 650.000 συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν ονομαστική αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί ο αριθμός όσων μένουν εκτός. Σενάρια προβλέπουν συμψηφισμό μέρους της προσωπικής διαφοράς με τις νέες αυξήσεις, ώστε περισσότεροι να δουν πραγματική ενίσχυση.

Επιδόματα και στοχευμένη στήριξη

Εντός Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθεί επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Ρύθμιση για εργαζόμενους συνταξιούχους

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι όσοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δουν αυξήσεις δεν θα ανεβαίνουν σε υψηλότερη κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης.

Σφοδρή πολιτική κόντρα Κυβέρνησης – Αντιπολίτευσης για την Οικονομία

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει, με επίκεντρο τις οικονομικές επιδόσεις και το πρωτογενές πλεόνασμα.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία.

«Στο ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι, είτε πιάστηκαν συνειδητά να εξαπατούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει παραπλανητική χρήση των στοιχείων για την αύξηση του ΑΕΠ, λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικούς όρους, να σημειώσουμε ότι σε αυτό το νούμερο, ήτοι το 9,2% συμπεριλαμβάνεται και η επίπτωση του πληθωρισμού, με το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα που έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο νούμερο. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την οικονομία γιατί υπάρχουν πολίτες με πραγματικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους λέμε και ψέματα. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% είναι ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι μία προσπάθεια που έχει αποδώσει αρκετά και έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες».

Αναφερόμενος τέλος στην εναλλακτική πρόταση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να μετρούν τις ημέρες αλλά δεν έχουν μάθει να μετρούν τα λεφτά συνυπολογίζοντας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επίσης για το όποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ λείπουν οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρεί να επαναφέρει τη λογική των δανεικών, με την οποία μας συστήθηκε τις προηγούμενες 10ετίες. Επίσης είναι αντιφατικό να ζητούν τα πάντα και την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μέτρα».

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες» απάντησε με σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση που έδωσαν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυβερνητικές πηγές, οι οποίες κατηγόρησαν το ΠΑΣΟΚ για πολιτική εξαπάτηση και παράλληλα ζήτησαν την απόσυρση της ανακοίνωσης του τομέα Οικονομικών του κόμματος. «Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής», ανταπάντησαν από την πλευρά τους πηγές της Χαριλάου Τρικούπη στο σχόλιο των κυβερνητικών πηγών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι τα υπερπλεονάσματα είναι «χρήματα που λείπουν από τις τσέπες της μεσαίας τάξης».

Το ΚΚΕ έθεσε το ζήτημα της φοιτητικής στέγης με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας να διασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους το δικαίωμα σε δωρεάν και ασφαλείς εστίες.

«Η κυβέρνηση που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι θα ανακοινώσει μείωση φόρων, όπως πέρυσι έλεγε ότι θα πατάξει την αισχροκέρδεια, αλλά η αισχροκέρδεια θριαμβεύει», σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τη Θάσο, κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει τη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των τουριστικών περιοχών.

«Τα πλεονάσματα στην οικονομία προέρχονται από την υπεροφορολόγηση των πολιτών» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της “Νίκης“, Δημήτρης Νατσιός, και πρόσθεσε πως τα πλεονάσματα αυτά δεν ενισχύουν την οικονομία ή τους οικονομικά ευάλωτους αλλά εξυπηρετούν το δημόσιο χρέος.

Μετωπική Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη Τσίπρα στην Le Monde

Την ίδια ώρα μαίνεται και η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τα σχόλια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς. Ο κ. Τσίπρας έχασε στις εκλογές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά: χρέωσε τους πολίτες με 100 δισ. ευρώ, εξαπάτησε την ελληνική κοινωνία, είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, είναι αυτός που συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά, σίγουρα όλα αυτά δεν θα τα ξεχάσει κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Από την πλευρά της η Κουμουνδούρου έσπευσε να σηκώσει το γάντι σχολιάζοντας: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».

Στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο απάντησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε ότι «έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό» και πρόσθεσε: «Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων»

«Από πότε η αλήθεια είναι “τοξική” ή “χυδαία”, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς;» απάντησαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», των απειλών «θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη» και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».