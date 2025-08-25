ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής»

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής» αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με το σχόλιο των κυβερνητικών πηγών.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «έτσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο».

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», καταλήγουν.