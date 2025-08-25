ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής» αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με το σχόλιο των κυβερνητικών πηγών.

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «έτσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο».

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», καταλήγουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

ΑΑΔΕ: Νέο Τελωνείο Πειραιά – Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 0,58% ο Γενικός Δείκτης

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του τυριού σε 7 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να ελέγξετε την υγεία της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας
περισσότερα
18:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη»

Με φόντο το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα σχολείο 70 ετών που δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ, ο Πρωθυπ...
18:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας

Για πολιτική εξαπάτηση κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με σχόλιο κυβερνητικών πηγών. Επ...
17:54 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Ελπίζουμε να μας πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάτι για τους «φραπέδες»

«Η κυβέρνηση που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι ...
15:25 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης: Στο ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης – Τι είπε για ΔΕΘ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την Χαριλάου Τρικούπη για...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο