Τσουκαλάς: «Θα καταθέσουμε αναλυτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης, της στήριξης των συνταξιούχων και των μισθωτών»

«Βλέπουμε ένα Πρωθυπουργό να πανηγυρίζει για τα πρωτογενή πλεονάσματα, όταν ο ίδιος έλεγε έξι χρόνια πριν κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τα πιο μικρά πλεονάσματα σημαίνουν λιγότερους φόρους, λιγότερες εισφορές και πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος. Τη φράση “ματωμένα πλεονάσματα” που αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη, δεν την έχει πει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία την έλεγε» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ με φόντο τις χθεσινές επισημάνσεις του Πρωθυπουργού για την επιστροφή του πλεονάσματος στους πολίτες.

«Η κυβέρνηση τώρα αγχώνεται και προαναγγέλλει ότι στη ΔΕΘ θα πάρει μέτρα, γιατί το αφήγημα της ότι δήθεν μειώνει φόρους, κατέρρευσε. Και κατέρρευσε γιατί δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ χρόνο. Όταν βγαίνει μελέτη μεγάλου συστημικού πιστωτικού ιδρύματος επισημαίνοντας ότι από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, από τη διατήρηση δηλαδή των ίδιων φορολογικών συντελεστών επί τόσα χρόνια , εξοικονομήθηκαν 800 εκατομμύρια από τη μεσαία τάξη το 2024 και 1 δισ. το 2025. Όταν έχουν να αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές έξι χρόνια και η φορολογική κλίμακα μένει ίδια, αυτό είναι αύξηση της άμεσης φορολογίας» πρόσθεσε.

Και επιπλέον υπογράμμισε ότι η ακρίβεια «έφαγε» τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις: «η κυβέρνηση λέει ότι αυξήθηκε ο μέσος μισθός τα τελευταία έξι χρόνια κατά 28%. Ξέρετε πόσο αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση στον μέσο μισθό; 118%. Από 14.200 που ήταν το 2019 ο μέσος ετήσιος μισθός και είχε φόρο 735 ευρώ, τώρα είναι 18.040 και έχει φόρο 1585. Αντίστοιχα στους συνταξιούχους αυξήθηκε 13,2% η μέση σύνταξη και η φορολογική επιβάρυνση 88%».



Ο Κ. Τσουκαλάς έφερε παραδείγματα σχετικά με την έμμεση φορολογία: «Δείτε με νούμερα πόσο τις εκατό των φορολογικών εσόδων είναι από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρας μας. Είναι 22%, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 10%. Έμμεση φορολογία, στη χώρα μας είναι 41%, στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 30%. Τι δείχνει αυτό; Ενώ υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες λένε ότι πρέπει να έχουμε μειωμένο συντελεστή στα είδη πρώτης ανάγκης και στα νησιά, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε το όριο απαλλαγής ΦΠΑ υπηρεσιών για ατομικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση τι κάνει; Δεν άλλαξε καθόλου τους συντελεστές άμεσης φορολογίας και δεν μείωσε την έμμεση φορολογία. Μας έλεγαν ότι δεν τους αφήνει η Ευρώπη και αποκαλύφθηκε ότι η Ευρώπη έχει εκδώσει οδηγίες που παρακινεί τη χώρα μας να μειώσει τη φορολογία».

«Έχουν κάνει την ακρίβεια εργαλείο, μέσω του οποίου λόγω του πληθωρισμού έρχονται και παίρνουν πιο πολλούς φόρους και από την άλλη ευνοεί τα μεγάλα καρτέλ» συμπύκνωσε την ακολουθούμενη κυβερνητική οικονομική πολιτική.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «θα έρθουμε με απόλυτη κοστολόγηση στη ΔΕΘ, με αναλυτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα μιλάει για διαφάνεια και λογοδοσία, για ένα άλλο κράτος, όχι το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα κράτος με αξιοκρατία, το οποίο θα μπορεί να διαχέει τους επενδυτικούς πόρους με δικαιοσύνη και ασφάλεια. Να πιάνουν τα χρήματα των φορολογουμένων τόπο. Σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος αλλά και σε ένα ισχυρό κράτος που θα μπορεί να δίνει ευκαιρίες στην ανάπτυξη».

«Εμείς θα έρθουμε με αναλυτικό πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης» τόνισε ενώ σχετικά με το πεδίο των συντάξεων ανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αύξηση της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

«Παράλληλα, προτείνουμε μέτρα στήριξης του εισοδήματος όπως η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας , η χορήγηση 13ου μισθού στο Δημόσιο, η θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία , χρηματοδοτικά εργαλεία για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Ακούμε τρεις μήνες ότι θα έρθουν καταλογισμοί και δεν έχουμε δει καταλογισμούς.

Όταν κάτι το λες τρεις μήνες και δεν έρχεται, εκείνος ο οποίος έχει πράγματι ενθυλακώσει παρανόμως χρήματα, έχει χρόνο να τα αποκρύψει και να δυσχεράνει την διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτων και παρανόμως καταβληθέντων επιδοτήσεων. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή καταλογισμοί και δέσμευση περιουσιών προκειμένου να μην ματαιωθεί η δυνατότητα τα ποσά αυτά να εισπραχθούν. Κάθε μέρα αγρότες- κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτεται ότι έλαβαν υπέρογκες επιδοτήσεις και δεν έχει διαγραφεί ούτε ένας. Είναι μια κυβέρνηση πολλαπλώς εκτεθειμένη διότι προφανώς αυτοί οι άνθρωποι την κρατάνε. Ζητώ από τον κ. Μαρινάκη εδώ και δύο μήνες να πει ονόματα διαγραφέντων και δεν απαντά. Χθες τον ρώτησα για δύο τρία συγκεκριμένα νούμερα για τους φόρους. Δεν θέλουν να απαντούν, παίζουν κρυφτό διότι δεν έχουν πλέον επιχειρήματα. Εμείς μιλάμε με νούμερα και επιχειρήματα. Αποδεικνύουμε αυτά που λέμε ».