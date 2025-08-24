Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

Οι πολίτες γνωρίζουν ότι «η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι η υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου «προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων».

Αναλυτικά, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει σε δήλωση του ότι «ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου. Ένα πλεόνασμα που προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας».

Προσθέτει ότι «την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων. Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός». Υποστηρίζει ότι «γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του».

«Όσο για την αποστροφή του ότι ‘έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία’», σχολιάζει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς, «υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα».

