Χάρης Βαρθακούρης: Η φωτογραφία από το οικογενειακό τραπέζι με τον Γιάννη Πάριο

Στην Πάρο βρίσκονται για τις διακοπές τους ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σύζυγό του, Αντελίνα και τις κόρες τους.

Η οικογένεια το βράδυ του Σαββάτου 24 Αυγούστου βρέθηκε στο μεγάλο τραπέζι δίπλα στον Γιάννη Πάριο και τα παιδιά του, ποζάροντας όλοι μαζί στο φωτογραφικό φακό.

«Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου ΣΧΕΔΟΝ απαρτία. @thanvar, μας έλειπες Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου… και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χάρης Βαρθακούρης.

