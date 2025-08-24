Άρης Κουρκουμέλης: Ονειρεμένος γάμος στην Κεφαλονιά πριν από την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ – Διπλή χαρά για τις οικογένειες

Άρης Κουρκουμέλης: Ονειρεμένος γάμος στην Κεφαλονιά πριν από την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ – Διπλή χαρά για τις οικογένειες
Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Ο γάμος του νέου υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Άρη (Αριστείδη) Κουρκουμέλη, με τη Μαριάνα Παντελίδη, το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025 στην Κεφαλονιά, είχε όλα τα στοιχεία ενός παραμυθιού, αναφέρει η ιστοσελίδα kefaloniamagazine.

Περίπου εκατό φίλοι και συγγενείς των νεονύμφων από την ομογένεια και την Αμερική ταξίδεψαν για να βρεθούν στο πλευρό τους, ενώ πολλοί συμπατριώτες τους από την Κεφαλονιά και τη Χίο συμμετείχαν στη χαρά τους.

Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Οι εκπλήξεις ήταν συνεχείς, με κορυφαία εκείνη της επόμενης ημέρας, όταν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσημα στην ιστοσελίδα του τον διορισμό του Άρη Κουρκουμέλη ως βοηθό υφυπουργού.

Πηγή: DHS

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, οι δύο οικογένειες, των Τομ και Κάθυ Κουρκουμέλη και του αείμνηστου Τζέιμς και της Στέλλας Παντελίδη, έχουν διακριθεί για τη δράση τους στην επιχειρηματική, κοινωνική και φιλανθρωπική ζωή της ομογένειας της Νέας Υόρκης, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα και συμβάλλοντας γενναιόδωρα σε κοινότητες, σχολεία, συλλόγους και ιδρύματα.

Οι νεόνυμφοι συνεχίζουν αυτήν την παράδοση, με ήδη εντυπωσιακές επαγγελματικές πορείες που ξεπερνούν τα όρια της ομογένειας και φτάνουν μέχρι τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Το μυστήριο τελέστηκε στο ιστορικό εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο, γνωστό και ως «εκκλησάκι των ερωτευμένων».

Το kefaloniamagazine αναφέρει πως τη νύφη συνόδευσαν η μητέρα της, Στέλλα Παντελίδη, το γένος Καλκάνη, και ο αδελφός της Νίκος Παντελίδης, ενώ ο γαμπρός περίμενε με τους γονείς του, Τόμ και Κάθυ Κουρκουμέλη, και τους κουμπάρους Ευάγγελο Βανδώρο και Κωνσταντίνα Μάντη.

Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Το μυστήριο τέλεσε ο π. Ιωάννης Βλάχος, προϊστάμενος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής στο Γκρινλόουν του Λονγκ Άιλαντ, με στενούς δεσμούς προς την οικογένεια της νύφης από την περίοδο που υπηρετούσε στον Καθεδρικό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν.

Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Η γιορτή συνεχίστηκε στο Φισκάρδο, σε παραλιακό κέντρο με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, το οποίο έδωσε το έναυσμα για ένα ξέφρενο γλέντι που κορυφώθηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την ορχήστρα του, διαρκώντας μέχρι το πρωί.

Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Παρ’ όλα αυτά, οι οικογένειες φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας την προβολή από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: kefaloniamagazine / Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση οικογένειας

Η ανακοίνωση για τον διορισμό του Άρη Κουρκουμέλη ως υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας αποτέλεσε την τελευταία, αλλά και πιο καθοριστική έκπληξη που σφράγισε τον γάμο τους.

