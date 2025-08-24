Βασίλης Καρράς: Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο»

Ο στιχουργός, Γιάννης Μαλλιάς, σε βίντεο που ανέβασε χθες (23/8) στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, περιέγραψε το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία του τραγουδιού «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο» του Βασίλη Καρρά.

«Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι, που έγραψα εγώ με τον Βασίλη Δαραμούσκα (συνθέτης του κομματιού). Με τον Βασίλη κάναμε πολλή παρέα. Είχαμε και τις κακές μας συνήθειες, θα βγαίναμε και θα πίναμε, αν και ο Βασίλης έκανε κράτη το τελευταίο διάστημα, εμένα βέβαια με πήγαινε λίγο πίσω, γιατί όταν πήγαινε σπίτι, εγώ συνέχιζα και έπινα πάρα πολύ», αφηγείται ο Γιάννης Μαλλιάς.

«Προσπαθούσα κάποιες ημέρες να αποφύγω κάποια στούντιο και κάποιες συναντήσεις που είχαμε, με την ελπίδα πως δεν θα σηκωνόταν να έρθει, γιατί θα ήταν κουρασμένος – που δεν κουραζόταν ποτέ, γι’ αυτό και άλλωστε ο Βασίλης Καρράς είχε το ψευδώνυμο «σκύλος». Έτσι ένα βράδυ που ήμασταν έξω και εγώ μετά συνέχισα, μου είχε πει ότι την άλλη ημέρα είχαμε στούντιο, αλλά εγώ υπέθεσα ότι δεν θα ερχόταν, γιατί το διαλύσαμε πολύ αργά. Τελειώνοντας το πρωί, εγώ είχα πάει στο χωριό μου. Στον δρόμο βρήκα μια κλήση με απόκρυψη αριθμού, γιατί ο Βασίλης μας έπαιρνε με απόκρυψη. Το σήκωσα και μου λέει «πού είσαι;» και του λέω «ήρθα μια βόλτα από το χωριό μου» και μου απαντάει «καλά δεν είχαμε στούντιο;» και μου το κλείνει», συνεχίζει ο στιχουργός στην ιστορία του.

Ενώ τον καλούσε πίσω, δεν σήκωνε το τηλέφωνο με αποτέλεσμα ο στιχουργός να καλέσει τον μαέστρο του Βασίλη Καρρά, ο οποίος του μετέφερε ότι είχε νευριάσει και δεν ήθελε να μιλήσει.

«Εγώ από το άγχος μου, ήμουν στις στροφές των Σερρών που δεν είχε σήμα και το άκουσα εκεί. Γι’ αυτό και το κομμάτι λέει «τόσες στροφές και όλα μου φαίνονται ευθεία» από τη βιασύνη μου έτρεχα στις στροφές σαν τρελός.

Ζήτησα από τον μαέστρο να μου στείλουν τον παλιό στοίχο και προσπάθησα χωρίς να έχω ακούσει τη μουσική και έτσι γράφω από την αρχή μέχρι το τέλος το «Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο» και το έστειλα στον μαέστρο από τη βιασύνη μου. Αμέσως το μετάνιωσα, γιατί ένιωσα ότι θα φανεί, πως τον ξεπέταξα. Ξαφνικά χτύπησε το κινητό μου με απόκρυψη και το σήκωσα σαν βρεγμένη γάτα. Με πήρε ο Βασίλης Καρράς και μου λέει «ρε πατσαβούρα άμα έχεις όρεξη κάνεις θαύματα» και μου το κλείνει», ανέφερε κλείνοντας ο Γιάννης Μαλλιάς.