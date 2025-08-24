Κυριάκος Μητσοτάκης: Φιλοξένησε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου – «Η φιλία μεταξύ ηγετών είναι σημαντική σε αυτούς τους καιρούς»

Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν, επισκέφθηκε μαζί με την σύζυγό του την Ελλάδα για διακοπές και τους φιλοξένησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Φρίντεν δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με την σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».

 

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».

