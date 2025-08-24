Βίντεο: Κατολίσθηση σε δημοφιλή παραλία στην νότια Ιταλία

Η βροχή και ο άνεμος των τελευταίων ημερών στην νότια Ιταλία προκάλεσαν κατολίσθηση στον βράχο με θέα τη θάλασσα στο Βίκο Εκουένσε, κοντά στην Πούντα Σκούτολο. Βρίσκεται στην περιοχή της Καμπανίας, στην επαρχία της Νάπολης.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου σε μια παράκτια κορυφογραμμή στο Βίκο Εκουένσε, κοντά στην παραλία και σε ένα τμήμα της ακτογραμμής όπου συχνάζουν πολλά σκάφη αναψυχής.

Κανείς δεν τραυματίστηκε αλλά η κατολίσθηση προκάλεσε έναν δυνατό κρότο και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης, καθώς και πανικό στους λουόμενους.

«Η Λιμενική Αρχή και η δημοτική αστυνομία διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνα», έγραψε ο δήμαρχος του Βίκο Εκουένσε, Πέπε Αιέλο, στη σελίδα του στο Facebook. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω ενημερωθεί ότι η πληγείσα περιοχή βρίσκεται κοντά στο Σκόλιο ντελα Νάβε, μεταξύ Σειάνο και Μέτα ντι Σορέντο, και ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί».