Βίντεο: Κατολίσθηση σε δημοφιλή παραλία στην νότια Ιταλία

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Κατολίσθηση σε δημοφιλή παραλία στην νότια Ιταλία

Η βροχή και ο άνεμος των τελευταίων ημερών στην νότια Ιταλία προκάλεσαν κατολίσθηση στον βράχο με θέα τη θάλασσα στο Βίκο Εκουένσε, κοντά στην Πούντα Σκούτολο. Βρίσκεται στην περιοχή της Καμπανίας, στην επαρχία της Νάπολης.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου σε μια παράκτια κορυφογραμμή στο Βίκο Εκουένσε, κοντά στην παραλία και σε ένα τμήμα της ακτογραμμής όπου συχνάζουν πολλά σκάφη αναψυχής.

Κανείς δεν τραυματίστηκε αλλά η κατολίσθηση προκάλεσε έναν δυνατό κρότο και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης, καθώς και πανικό στους λουόμενους.

«Η Λιμενική Αρχή και η δημοτική αστυνομία διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνα», έγραψε ο δήμαρχος του Βίκο Εκουένσε, Πέπε Αιέλο, στη σελίδα του στο Facebook. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω ενημερωθεί ότι η πληγείσα περιοχή βρίσκεται κοντά στο Σκόλιο ντελα Νάβε, μεταξύ Σειάνο και Μέτα ντι Σορέντο, και ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρουξισμός: Πότε μπορεί να είναι το τρίξιμο των δοντιών σύμπτωμα υπνικής άπνοιας

«Η 88χρονη γιαγιά μου ζει την πιο γεμάτη ζωή απ’ όλους. Το “μυστικό της μακροζωίας” της είναι απίστευτα απλό»

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου

Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 47.055 συνταξιούχους – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η Google προειδοποιεί τους περισσότερους χρήστες του Gmail – «Αλλάξτε άμεσα τον κωδικό σας»

Hobo: Αποκαλύφθηκε μυστικός κώδικας 100 χρόνων μέσα από φωτογραφία που έγινε viral
περισσότερα
11:07 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 47χρονη βρέθηκε στραγγαλισμένη στο σπίτι της από τον 36χρονο πρώην σύντροφό της

Μια νέα γυναικοκτονία έχει συγκλονίσει την Ιταλία. Ο 36χρονος Christian Persico θεωρείται ύποπ...
08:40 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Νεκρός άνδρας από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο – Είχε κολυμπήσει σε λίμνη

Μια τραγική περίπτωση μόλυνσης από την αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο σημειώθηκε στο Μιζούρι....
08:05 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Έπειτα από ουκρανική επιδρομή με drones πήρε φωτιά το πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ

Επιδρομή με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης προκάλεσε φωτιά, που κατασβέστηκε έπειτα απ...
06:02 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Washington Post: Το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επεξεργάζεται εδώ και εβδομάδες σχέδια για την ανάπτυξη στρατευμάτων ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο