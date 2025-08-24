Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον θάνατό της – «Φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, είναι διπλός ο πόνος»

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πέθανε σε ηλικία 41 ετών έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη κρατούσε την προσωπική της ζωή μακριά από τα media, ενώ είχε γνωστοποιήσει την περιπέτεια της υγείας της μέσα από τα social media.

Το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με την είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου την αποχαιρετά γράφοντας: «Όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, είναι διπλός ο πόνος… Καληνύχτα για πάντα Αλεξάνδρα, που οι θεατές σ αγάπησαν από το “Καληνύχτα μαμά ” του Αntenna, πριν αρκετά χρόνια όταν ήσουν κοριτσάκι…».



Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε την την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στα 90s όταν πρωταγωνιστούσε στην οικογενειακή κωμωδία του ANT1 «Καληνύχτα μαμά».