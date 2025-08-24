Βόλος: Κυνικά ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 40χρονος κατά την σύλληψή του – Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Κυνικά ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 40χρονος κατά την σύλληψή του – Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα

Συνελήφθη το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο 40χρονος που δολοφόνησε την σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Ο ίδιος εντοπίστηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης και μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος. Σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, από όπου και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο (παλιό πάρκινγκ) επί της οδό Ευρυπίδου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι, φορώντας διαφορετικά ρούχα, τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον εντόπισε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», δήλωσε κυνικά. Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους.

Ανέφεραν, πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε σε αυτή τη στυγερή δολοφονία.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Το βράδυ της Παρασκευής, το κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχθηκε ένα σημαντικό τηλεφώνημα που πρόδωσε την κρυψώνα του. «Βλέπω τον γείτονα μου, τον 40χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τον ψάχνετε. Τον βλέπω στην οδό Ευριπίδου, γυρίζει στη γειτονιά. Δεν φοράει όμως τα ρούχα που μου λέτε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι αυτός, τον αναγνωρίζω», είπε κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το Star.

«Δεν ήταν άρρωστος, ασκούσε βία στα παιδιά» λέει η αδελφή της 36χρονης

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, αλλά ήθελε και έκανε ό, τι ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά» σημείωσε η αδελφή της άτυχης 36χρονης.

«Τα παιδιά φοβόντουσαν να μείνουν σπίτι μαζί του λόγω της συμπεριφοράς του. Επομένως, η αδελφή μου αναγκάστηκε και του είπε: “Φύγε από το σπίτι για λίγο, για να ηρεμήσεις”. Η αδελφή μου τον πήγε στον ψυχίατρο με την Αστυνομία. Της είπαν, ότι ήταν πολύ καλά, δεν είχε τίποτα. Του έκαναν εξετάσεις και όλα βγήκαν καλά» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Βόλος, γυναικοκτονία, δολοφονία

«Θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, μίλησε στο taxydromos.gr, και τόνισε ότι για την ίδια ο πατέρας της έχει πεθάνει.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε σοκαρισμένη και οργισμένη η 18χρονη, δείχνοντας στο κινητό της τηλέφωνο μία φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

«Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, “έφυγε” από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας. Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», πρόσθεσε η 18χρονη

Βίντεο-ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παρακεταμόλη και γονιμότητα: Νέα μελέτη προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης

Βρείτε τις διαφορές στο τραπέζι με το πρωινό: Μόνο το 1% μπορεί να λύσει το τεστ οπτικής αντίληψης μέσα σε 5 δευτερόλεπτα

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκωτσέζο που παίζει γκάιντα σε 14 δευτερόλεπ...

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες
περισσότερα
08:19 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Παξοί: Για 45 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα – Το παιδί διέσχισε δύσκολο και ανηφορικό δρόμο για να φτάσει στη βίλα 

Οι γονείς αλλά και ο παππούς της άτυχης 4χρονης, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς, πήρ...
07:38 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στη Νικήτη

Ένας άνδρας 30 ετών υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε ...
07:11 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου

Κυριακή 24 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αιτω...
06:40 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (24/8) στην Αθήνα και σε άλλη 1 περιοχή της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο