Βόλος: Κυνικά ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 40χρονος κατά την σύλληψή του – Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα

Συνελήφθη το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο 40χρονος που δολοφόνησε την σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Ο ίδιος εντοπίστηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης και μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος. Σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, από όπου και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο (παλιό πάρκινγκ) επί της οδό Ευρυπίδου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι, φορώντας διαφορετικά ρούχα, τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον εντόπισε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», δήλωσε κυνικά. Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους.

Ανέφεραν, πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε σε αυτή τη στυγερή δολοφονία.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Το βράδυ της Παρασκευής, το κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχθηκε ένα σημαντικό τηλεφώνημα που πρόδωσε την κρυψώνα του. «Βλέπω τον γείτονα μου, τον 40χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τον ψάχνετε. Τον βλέπω στην οδό Ευριπίδου, γυρίζει στη γειτονιά. Δεν φοράει όμως τα ρούχα που μου λέτε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι αυτός, τον αναγνωρίζω», είπε κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το Star.

«Δεν ήταν άρρωστος, ασκούσε βία στα παιδιά» λέει η αδελφή της 36χρονης

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, αλλά ήθελε και έκανε ό, τι ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά» σημείωσε η αδελφή της άτυχης 36χρονης.

«Τα παιδιά φοβόντουσαν να μείνουν σπίτι μαζί του λόγω της συμπεριφοράς του. Επομένως, η αδελφή μου αναγκάστηκε και του είπε: “Φύγε από το σπίτι για λίγο, για να ηρεμήσεις”. Η αδελφή μου τον πήγε στον ψυχίατρο με την Αστυνομία. Της είπαν, ότι ήταν πολύ καλά, δεν είχε τίποτα. Του έκαναν εξετάσεις και όλα βγήκαν καλά» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

«Θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, μίλησε στο taxydromos.gr, και τόνισε ότι για την ίδια ο πατέρας της έχει πεθάνει.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε σοκαρισμένη και οργισμένη η 18χρονη, δείχνοντας στο κινητό της τηλέφωνο μία φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

«Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, “έφυγε” από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας. Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», πρόσθεσε η 18χρονη

