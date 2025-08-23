Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βίντεο από την διαφυγή του 40χρονου και το τηλεφώνημα που οδήγησε στην σύλληψή του – «Θα πάρω εκδίκηση» λέει η 18χρονη κόρη του

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 40χρονου που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου για την άγρια δολοφονία της 36χρονης συζύγου του στον Βόλο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Ο συζυγοκτόνος εντοπίστηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο (παλιό πάρκινγκ) στο κέντρο της πόλης του Βόλου, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Ο 40χρονος ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε μετά το φονικό, καθώς είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Δείτε εικόνες από το οικόπεδο όπου εντοπίστηκε ο 40χρονος:

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Το βράδυ της Παρασκευής, το κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχθηκε ένα σημαντικό τηλεφώνημα που πρόδωσε την κρυψώνα του. «Βλέπω τον γείτονα μου, τον 40χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τον ψάχνετε. Τον βλέπω στην οδό Ευριπίδου, γυρίζει στη γειτονιά. Δεν φοράει όμως τα ρούχα που μου λέτε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι αυτός, τον αναγνωρίζω», είπε κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το Star.

Αμετανόητος ο 40χρονος – «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε.

Οταν οι αστυνομικοί τον σήκωσαν από το χώμα, εκείνος τους είπε: «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα». Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο 40χρονος από τους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες ήταν λίγο νερό, καθώς βρισκόταν στην κρυψώνα του επί 29 ώρες, χωρίς να έχει φάει ή να έχει πιει τίποτα.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό όχημα και στη συνέχεια στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η στάση που κρατά στην ανάκριση του στην Αστυνομία είναι σκληρή.

Συγκλονίζει η 18χρονη κόρη του ζευγαριού – «Για μένα πέθανε και αυτός, θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, μίλησε στο taxydromos.gr, και τόνισε ότι για την ίδια ο πατέρας της έχει πεθάνει.

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε σοκαρισμένη και οργισμένη η 18χρονη, δείχνοντας στο κινητό της τηλέφωνο μία φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

«Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, “έφυγε” από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας. Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», πρόσθεσε η 18χρονη

Ξεσπά η αδελφή της 36χρονης – «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή»

Η αδελφή της 36χρονης, μιλώντας στο Euronews Albania, υποστήριξε ότι ο δράστης δεν είναι ψυχικά ασταθής, και ευχήθηκε να μείνει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

«Τι να πω… Ήταν ένα ύπουλο σκυλί, που πήρε τη ζωή της αδελφής μου στο απόγειο της νεότητάς της και άφησε τα παιδιά της ορφανά. Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, αλλά ήθελε και έκανε ό, τι ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά. Τα παιδιά φοβόντουσαν να μείνουν σπίτι μαζί του λόγω της συμπεριφοράς του. Επομένως, η αδελφή μου αναγκάστηκε και του είπε: “Φύγε από το σπίτι για λίγο, για να ηρεμήσεις”. Η αδελφή μου τον πήγε στον ψυχίατρο με την Αστυνομία. Της είπαν, ότι ήταν πολύ καλά, δεν είχε τίποτα. Του έκαναν εξετάσεις και όλα βγήκαν καλά. Τον κράτησαν μόνο για δύο μέρες και μετά γύρισε σπίτι. Συμπεριφερόταν καλά για δύο μέρες, μετά άρχιζε να τσακώνεται ξανά με την αδελφή μου, χωρίς λόγο… Θέλω να σαπίσει στη φυλακή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή που ο 40χρονος διαφεύγει μετά την άγρια δολοφονία της 36χρονης

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega φαίνεται στιγμή που ο 40χρονος διαφεύγει αμέσως μετά τη άγρια δολοφονία της συζύγου του.

Είχε βγάλει μαχαίρι σε εργοδότη του

Μάλιστα, ο 40χρονος φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του. «Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει» ανέφερε μάρτυρας στο Mega.

Το χρονικό του φονικού

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (22/8) η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα. Η άτυχη 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος, της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η σορός της γυναίκας έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στην χώρα.

«Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση της κόρης της άτυχης 36χρονης – «Έφυγες μαμάκα μου, σε αγαπάμε πολύ»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η κόρη της άτυχης 36χρονης.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρα ότι μας βλέπεις απο εκεί ψηλά. Σε αγαπάμε πολύ» έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες από το παρελθόν, με την άτυχη γυναίκα να έχει αγκαλιά τα παιδία της.