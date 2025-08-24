Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Έφυγε από την ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, σε ηλικία 41 ετών – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Έφυγε από την ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, σε ηλικία 41 ετών – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Δύσκολες στιγμές περνά ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ύστερα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, με την υγεία της να έχει επιδεινωθεί.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε ολοκληρώσει σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί ως ηθοποιός στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά», το 1996. Από το 2022 διατηρούσε σχέση με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, επιλέγοντας μαζί του να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023, στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η ίδια είχε μοιραστεί με ανάρτησή της, στις αρχές του χρόνου, τον αγώνα που έδινε απέναντι στον καρκίνο, βρίσκοντας διαρκώς στο πλευρό της τον Ντέμη Νικολαΐδη. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής στάθηκε σε όλη τη διάρκεια της μάχης της, στηρίζοντάς την με κάθε τρόπο μέχρι το τέλος.

Η απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε τόσο νεαρή ηλικία σκορπά θλίψη, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στους δικούς της ανθρώπους και σε όσους τη γνώρισαν.

