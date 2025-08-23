Θάσος: 71χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς

Τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς στη Θάσο, καθώς ένας 71χρονος Γερμανός λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν λουόμενοι αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.