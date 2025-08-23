Θάσος: 71χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θάσος: 71χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς

Τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς στη Θάσο, καθώς ένας 71χρονος Γερμανός λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν λουόμενοι αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:20 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι στο Παγκράτι, όταν ένας νεαρός επιχείρησε ν...
23:35 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών ύστερα από καταδίωξη

Το πρωί του Σαββάτου 23 Αυγούστου, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, που βρισκόταν σε π...
23:05 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βίντεο από την διαφυγή του 40χρονου και το τηλεφώνημα που οδήγησε στην σύλληψή του – «Θα πάρω εκδίκηση» λέει η 18χρονη κόρη του

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 40χρονου που συνελήφθη το μεσ...
21:51 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελόντρια έσωσε 26χρονη που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κατασκήνωση στον Ταΰγετο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναδεικνύει τη συγκλονιστική διάσωση μιας νέας γυναίκας α...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο