Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αρνείται τις κατηγορίες ο οδηγός του φορτηγού – «Το αυτοκίνητο έκοψε απότομα δεξιά χωρίς να βγάλει φλας»

Τη δική του εκδοχή στην ανακρίτρια Ξάνθης έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία για το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους την περασμένη Δευτέρα στην Εγνατία Οδό λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση, και την Παρασκευή κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

«Πήγαινα με 100χλμ 1,5χλμ πριν από τα διόδια. Είδα την ουρά με τα σταματημένα οχήματα και έκοψα ταχύτητα στα 70χλμ. Ο οδηγός του αμαξιού στο οποίο επέβαιναν τα τέσσερα άτομα έκοψε απότομα δεξιά το τιμόνι χωρίς να βγάλει φλας, μου έκλεισε το δρόμο και για αυτό έπεσα πάνω τους» υποστήριξε ο 56χρονος.

Ο ισχυρισμός του 56χρονου δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

«Θεώρησαν ότι τρέχαμε με περισσότερη ταχύτητα. Αν τρέχαμε με μεγαλύτερη ταχύτητα δεν θα παρασέρναμε μόνο δύο αυτοκίνητα, αλλά πολύ περισσότερα. Αυτοί μα κατηγόρησαν ότι τρέχαμε με 140 χλμ/ώρα, κάτι που δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο. Θα παρασέρναμε 10 αυτοκίνητα. Ένας οδηγός ο οποίος βλέπει σε απόσταση 600-800 μέτρων ότι υπάρχει σωρεία οχημάτων είναι δυνατόν να τρέξει με 140; Τους είδε. Πάει να αυτοκτονήσει; Πάει να σκοτώσει άλλους ανθρώπους;» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του οδηγού του φορτηγού, Ελευθέριος Μιχαηλίδης

Από τη μεριά τους οι τραυματίες μέσω του δικηγόρου τους αναφέρουν πως ο Βούλγαρος ουδέποτε έκοψε ταχύτητα.

«Τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα, ο οδηγός του φορτηγού δίχως να σταματήσει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε στα οχήματα τα οποία ήταν μπροστά του με αποτέλεσμα την ανάφλεξη. Δεν σταμάτησε. Οι ισχυρισμοί του οδηγού του φορτηγού δεν έπεισαν διότι υπάρχει αποδεικτικό υλικό που δείχνει τα αντίθετα. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, τραυματίες οι οποίοι να βγάλουν τους ανθρώπους από το φλεγόμενο όχημα » τόνισε ο δικηγόρος Αντώνης Σακαρούδης.