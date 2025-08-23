Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αρνείται τις κατηγορίες ο οδηγός του φορτηγού – «Το αυτοκίνητο έκοψε απότομα δεξιά χωρίς να βγάλει φλας»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Τη δική του εκδοχή στην ανακρίτρια Ξάνθης έδωσε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία για το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους την περασμένη Δευτέρα στην Εγνατία Οδό λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση, και την Παρασκευή κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

«Πήγαινα με 100χλμ 1,5χλμ πριν από τα διόδια. Είδα την ουρά με τα σταματημένα οχήματα και έκοψα ταχύτητα στα 70χλμ. Ο οδηγός του αμαξιού στο οποίο επέβαιναν τα τέσσερα άτομα έκοψε απότομα δεξιά το τιμόνι χωρίς να βγάλει φλας, μου έκλεισε το δρόμο και για αυτό έπεσα πάνω τους» υποστήριξε ο 56χρονος.

Ο ισχυρισμός του 56χρονου δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

«Θεώρησαν ότι τρέχαμε με περισσότερη ταχύτητα. Αν τρέχαμε με μεγαλύτερη ταχύτητα δεν θα παρασέρναμε μόνο δύο αυτοκίνητα, αλλά πολύ περισσότερα. Αυτοί μα κατηγόρησαν ότι τρέχαμε με 140 χλμ/ώρα, κάτι που δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο. Θα παρασέρναμε 10 αυτοκίνητα. Ένας οδηγός ο οποίος βλέπει σε απόσταση 600-800 μέτρων ότι υπάρχει σωρεία οχημάτων είναι δυνατόν να τρέξει με 140; Τους είδε. Πάει να αυτοκτονήσει; Πάει να σκοτώσει άλλους ανθρώπους;» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του οδηγού του φορτηγού, Ελευθέριος Μιχαηλίδης

Από τη μεριά τους οι τραυματίες μέσω του δικηγόρου τους αναφέρουν πως ο Βούλγαρος ουδέποτε έκοψε ταχύτητα.

«Τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα, ο οδηγός του φορτηγού δίχως να σταματήσει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε στα οχήματα τα οποία ήταν μπροστά του με αποτέλεσμα την ανάφλεξη. Δεν σταμάτησε. Οι ισχυρισμοί του οδηγού του φορτηγού δεν έπεισαν διότι υπάρχει αποδεικτικό υλικό που δείχνει τα αντίθετα. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, τραυματίες οι οποίοι να βγάλουν τους ανθρώπους από το φλεγόμενο όχημα » τόνισε ο δικηγόρος Αντώνης Σακαρούδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αναδρομικά: Ξεκινά από Δευτέρα η καταβολή προς 47.000 αποστράτους – Τα ποσά και τρία παραδείγματα

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:05 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βίντεο από την διαφυγή του 40χρονου και το τηλεφώνημα που οδήγησε στην σύλληψή του – «Θα πάρω εκδίκηση» λέει η 18χρονη κόρη του

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 40χρονου που συνελήφθη το μεσ...
21:51 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελόντρια έσωσε 26χρονη που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κατασκήνωση στον Ταΰγετο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναδεικνύει τη συγκλονιστική διάσωση μιας νέας γυναίκας α...
20:50 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Ρόδο, Σάμο, Ικαρία – Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Κυριακή 24 Αυγούστ...
20:16 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Φθιώτιδα: Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού δυο νέοι – Τους είδαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε χωράφι

Σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο