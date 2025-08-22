Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Προφυλακιστέος ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού – Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ξάνθης ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, που συνελήφθη για το τροχαίο που έγινε τη Δευτέρα, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Ο 56χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το τροχαίο-σοκ σημειώθηκε την Δευτέρα το μεσημέρι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που προπορευόταν 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό.

Το ημιφορτηγό, που ακολουθούσε πίσω του, προσέκρουσε με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο όχημα. Από την πρόσκρουση και την πυρκαγιά που ξέσπασε αμέσως τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες απανθρακώθηκαν , ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι όμως πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο 56χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ορίστηκε ειδικός πραγματογνώμονας για να για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.

